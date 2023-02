Chano internado de urgencia semanas antes de su show en La Plata: su estado es reservado

El viernes por la mañana, Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, por un cuadro que estaría referido a sus adicciones.

Fuentes cercanas al cantante confirmaron la noticia y según indicaron, el estado del músico es “reservado”. De hecho, el cantante tiene agendada una presentación para el 10 de marzo en el club Atenas de La Plata y como sus fanáticos agotaron entradas, tuvo que agregar una nueva fecha para el 11 de marzo. "Mi último show", había dicho en referencia a lo que serían sus últimos conciertos del año.

El exlíder de Tan Biónica había estado internado en ese misma clínica porteña en mayo del año pasado y después había sido trasladado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento.

En diciembre del año pasado, Chano Moreno Charpentier había anunciado en sus redes sociales que en 2023 se dedicaría a trabajar en un nuevo material discográfico. Por lo que decidió que no se subiría a los escenarios para hacer trabajo de estudio.

El mismo viernes, el cantante se habría comunicado con sus seguidores a través de su cuenta de Twitter. “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”. De todas maneras, aclaró que estaría en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata, compromisos que ya había asumido con anterioridad.

"Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo 'Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura'. Nuncia viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo", escribió.

Cabe recordar que Chano estuvo internado el año pasado en este mismo nosocomio luego de pasar por una internación psiquiátrica.