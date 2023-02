Balbo y el equipo: ¿El DT ya encontró la base?

Pasaron cuatro fechas de la Liga Profesional y en Estudiantes Abel Balbo parece haber encontrado el equipo, o al menos la base de lo que mejor le rinde en cancha de acuerdo a los jugadores y al nivel de estos. La confirmación llegó el sábado en Mendoza.

Es verdad que el Pincha no jugó bien. Lo sabe el propio DT, los jugadores y los hinchas. Pero también es cierto que luego de varios cambios y pruebas parece estar encontrando lo mejor.

Por un lado ya decidió que el “doble 9” no lo puede llevar adelante con dos delanteros de área. Hoy Mauro Boselli no puede hacer el trabajo por fuera del área y Guido Carrillo no tiene la condición física. Por eso la presencia de Mauro Méndez le dio un cambio al equipo. Si bien el uruguayo sigue padeciendo su falta de gol es necesario en el esquema porque no hay otro jugador que pueda cumplir con ese rol. Matías Godoy rinde más por la banda que de mediapunta.

En defensa probó de todo. Salvo los laterales (Leo Godoy y Emmanuel Mas), Estudiantes no tiene nombres definidos. El partido de Luciano Lollo lo perfila como titular, junto a Juan Cruz Guasone o Zaid Romero. En un futuro cercano se sumará Ezequiel Muñoz, que tiene el alta y se perfila para meterse, al menos en el banco de los suplentes.

El jugador, tal como se informaba ayer en este medio, volvió a trabajar a la par del resto de sus compañeros y tiene todos los boletos para meterse en la lista de los jugadores que estarán a disposición del entrenador para el partido del sábado próximo.

De todos modos es poco probable que sea tenido en cuenta para jugar como titular, pero sí para empezar a tener roce con sus compañeros ya que no juega de manera oficial desde hace once meses. El 21 de marzo del año pasado sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla de su pierna derecha, que lo marginó de toda la temporada. Recién después del largo receso por el Mundial trabajó de manera normal pero promediando la pretemporada se decidió que lo mejor era realizar una limpieza de sus meniscos, para terminar el proceso y que no vuelta a tener problemas. El DT y el equipo lo necesitan pero de ninguna manera será apurado.

En cuanto a Leo Godoy, el jugador dejó atrás su desgarro y quiere volver, pero está muy justo con los tiempos. Eros Mancuso seguiría una semana más y por eso hoy tomará los micrófonos en conferencia de prensa.

En el medio todavía hay dudas, pero el “5” de marca es Santiago Ascacibar. Aquí está, todavía, la principal duda de Abel Balbo, porque el sábado en Mendoza utilizó a Jorge Rodríguez como central, posición que difícilmente repita. Al menos no parece ser la mejor opción para el próximo partido ante Sarmiento, porque el rival tiene jugadores que de peso y altura dentro del área, como Luciano Gondou y Javier Toledo. ¿Dónde jugará el Corcho? La gran incógnita, porque si lo hace como volante central deberá correr a una banda a Fernando Zuqui, que está claro le puede aportar equilibrio y despliegue a la mitad de la cancha.

Por derecha Benjamín Rollheiser y por izquierda Pablo Piatti parecen ser los extremos. En el caso del exEspanyol no está para 90 minutos, pero está un escalón por encima de Godoy y Franco Zapiola, que perdió bastante terreno.

La otra opción es que Zuqui pueda empezar por la banda derecha y que Rollheiser se plante detrás del “9” en un esquema 4-2-3-1, pero el exRiver se ha mostrado más cómodo arrancando por la banda y corriéndose para el medio.

Más allá de que el nivel del equipo no aparece aún, el DT pudo haber sacado muchas cosas positivas del viaje a Mendoza. El equipo encontró jugadores titulares que ahora deberán asentarse con minutos de juego. El sábado, ante Sarmiento, la primera prueba de fuego.