VIDEO. De La Plata a todo el país: la historia del corredor que lleva donaciones a los que más necesitan

Alfredo tiene una gran historia para contar. Él es de Misiones y desde 1995 que vive en la Ciudad de La Plata. En diálogo con EL DÍA, relató su pasión por correr varias carreras, pero además, la solidaridad que lo caracteriza, ayudando a los que menos tienen y sobre todo a las comunidades que mas lo necesitan.

Durante su recorrido de vida, y sus razones por la cuál lo llevaron a realizar esta iniciativa, señaló: "He vivido en los sectores que viven en las comunidades guaraníes, mayormente como ellos e íbamos a la escuela caminando, con alpargatas, se nos mojaba con el invierno, esperábamos el recreo para salir a tomar sol y que se nos sequen para no tener frio. Conozco todo el padecimiento que tienen las comunidades".

Según comentó, desde el 2014 que se dio cuenta de que esto realmente le gustaba: "Descubrí las carreras de largas distancias, que se organizó acá en La Plata, fui a verla y me enamoré. Yo corría hasta 21 kilómetros, entonces le digo a mi esposa que me acompañó, `tengo que correr esta carrera´. A la semana me compré una mochila de hidratación, empecé a buscar entrenamiento y a los cinco meses corría una de 24 horas en equipo, después a los dos, tres meses corrí una de 50 kilómetros y de ahí me enganché".

A su vez no solo se quedó con este descubrimiento, sino que fue mas allá. A través de estas carreras, Alfredo apunta a ayudar a quienes los necesitan: "Quería ver cómo plasmarlo en alguna ayuda a otra persona que necesita, porque correr nada mas, no me llenaba. Conocí una señora que es de Olavarría, que tiene un chico con discapacidad que venía a La Plata, entonces le propuse correr por el hijo de ella y que ella me diga todo lo que necesitaba (donaciones). Así corrí un año y medio por Lautaro, hasta que ellos económicamente se regularizaron. Conseguimos pañales, ropa, alimentos no perecederos y cuando ella traía el hijo hacia el Hospital de Niños, pasaba por casa y se llevaba todas las donaciones".

También conoció a otra chica que era de Misiones, a la cuál su corazón solidario también quiso ayudar: "Ella tiene un proyecto `Buscando Sonrisas´, le conté lo que yo hacía y le pregunté si quería una ayuda de Buenos Aires. Me dijo que si y a partir de ese momento creamos desde acá de la Ciudad de La Plata, el proyecto ´Un juguete por una sonrisa´. Yo hacía los juguetes, mis hijos y mi esposa pintaban y llevábamos a las comunidades".

En esta misma línea, agregó: "Aprovechamos la carrera de 24 horas por Malvinas y ahí pedimos donaciones e hicimos nuestro primer viaje en el 2016 y nos enamoramos de la gente, del lugar y a partir de ese momento empezamos a colaborar. Cada carrera corría, promocionaba. Todo esto es gracias a la gente que colabora. Yo solo soy la cara visible".

Por último, Alfredo quiso dejar en claro que "Todas las donaciones llegan": "Tengo una pagina en Facebook, que cada viaje que hacemos las donaciones se suben, se suben las fotos. Una vez al año yo corro 50 kilómetros con 4 amigos, la gente nos dona plata y con eso, vamos al mayorista, compramos la mercadería, sacamos la foto y subimos el ticket y todo para que la gente vea que realmente las cosas llegan".