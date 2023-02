Emotiva despedida de la esposa del hombre hallado en la panza de un tiburón

"Mi corazón se fue con vos, te amo para siempre", dice el posteo de Virginia Brugger (30) en su perfil de Facebook, que subió acompañado por una foto de la pareja. El posteo tuvo casi 2 mil reacciones y cerca de 300 mensajes de condolencias.

Diego Alejandro Barría estaba desaparecido desde el 18 de febrero, cuando había salido en cuatriciclo por Rocas Coloradas, cerca de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

A partir de su desaparición, se desplegó un rastrillaje por aire y tierra para tratar de dar con Barría, de 32 años, robusto, a quien su familia esperaba desde esa noche en la que durante el recorrido iniciado fue saludando a amigos pescadores.

La búsqueda permitió dar con el cuatriciclo y el casco, ambos seriamente dañados, lo cual hacía pensar en que podría haber sufrido un accidente. Pero un llamado durante este fin de semana permitió encontrarlo, aunque de una manera trágica.

Dos hombres que había pescado tres cazones, un tipo de tiburón, encontraron entre las vísceras de uno rastros de pie y carne humana. Con una particularidad: un tatuaje de color. Eso fue lo que permitió a la familia de Barría identificarlo.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, incluida la del homicidio, los investigadores creen que Barría pudo haber sufrido algún siniestro que lo haya dejado inconsciente en la costa y que la misma marea lo haya "arrastrado".

"Sólo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mi loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así", había escrito en redes sociales su esposa, Virginia Brugger.