Ultimo adiós a la madre y al nene que murieron en una tragedia que golpea a La Plata

El accidente ocurrido en una ruta de Brasil en el que murieron 7 personas, 5 de ellas argentinas, causó una enorme conmoción. Y en nuestra ciudad, la tragedia pegó duro ya que el esposo de dos de las víctimas fatales es platense. Es por eso que sus familiares, que viven en nuestra ciudad, expresaron todo el dolor que están viviendo por estas horas.

Esta mañana, según pudo saber EL DIA, los cuerpos de Carina Isabel Martínez y David Pinchevsky, oriundos de Puerto Iguazú, eran velados. El esposo de la mujer, y padre del pequeño de 3 años, quienes fallecieron al desbarrancar un micro, es Adriel Pinchevsky, que nació en La Plata pero que reside en Misiones ya que formó su familia allí.

Familiares, amigos y allegados a las víctimas le daban este viernes el último adiós a Carina y David en el velatorio que se realiza en la Sala de la empresa Santa Rita, ubicado en la avenida Misiones 150, de Puerto Iguazú. Según se supo, la madre y su hijo serán enterradas cerca de las 19:30.

Por su parte, los cuerpos de Giuliana Tessari y Fernando Benítez, otras de las víctimas del accidente, ya fueron enterrados en Puerto Esperanza y Wanda, respectivamente.

Cabed estacar que la familia de Adriel Pinchevsky, que la mayoría vive en La Plata, se expresó ayer en las redes sociales con posteos cargados de dolor. Por caso, su hermana Josefina escribió: "No encuentro consuelo para tanto dolor. Se me fue mi bebé, mi sobrino más chiquito y mi cuñada la más buena. Cómo hacer, cómo seguir, porque, porque ustedes Dios mío cómo decirle a Simón, cómo explicarle que su primito no está más, Solo nos queda ser fuertes por mi hermano y por mis sobrinos . Siempre en mi corazón y que se haga justicia".