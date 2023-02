Entre el nuevo foco de incendio y el optimismo de un banco de Wall Street

eleconomista.com.ar

El comienzo de febrero sigue marcando los mismos desafíos para el Gobierno: inflación y reservas. Ambos, sin solución y en el peor momento de los últimos meses después de la mejora (relativa) que habían tenido el año pasado. Sergio Massa busca recomponer un puente que le permita transitar esas dificultades: por un lado, extender Precios Justos no sólo en el tiempo sino en la cantidad de productos que abarca (con algunos congelamientos de precios, incluso) y el famoso Repo con algunos bancos para que le acerquen dólares para “fortalecer las reservas” hasta que en abril lleguen las divisas de la cosecha.

“El BCRA arrancó con un colchón de reservas pero viene el desafío en el manejo de las importaciones. Habrá una mejora en términos de los gastos por energía pero una pérdida con el campo. Creo que el Gobierno seguirá manejando con pragmatismo el uso de los dólares”, dijo el experimentado Daniel Marx, el economista que maneja la consultora Quantum y que al principio de la gestión Massa iba a ser nombrado como asesor especial pero nunca terminó de ocupar ese cargo.

Massa no se asombra por la pérdida actual de reservas del BCRA. No sólo la entidad tiene un saldo negativo en el mes (casi 100 millones de dólares en dos días) sino que la perspectiva es que tenga que seguir soltando divisas a pesar de restringir aún más a los importadores, algo que quedó evidenciado en la encuesta de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) donde se plasmó que no hay dólares para casi nadie. “No hay mucho margen para agrandar el cepo importador, ya no tiene mucho más para dar”, acota Pablo Goldin, Director de Macroview.

Para el economista, este es un año donde hay que parar la pelota y pensar la economía hasta agosto, cuando serán las PASO. “El ministro va tener que pelear duro para que no haya otro foco de incendios como los que apagó el año pasado, porque en cualquier momento por el lado cambiario e inflacionario y ahora también el de la actividad va a tener que pelearla duro en medio de las candidaturas”, apuntó Goldin. “Este va a ser un año jodido para el mercado cambiario, porque con sequía sea tanto el oficial como el no oficial va ser un dolor de cabeza. Porque en la Argentina cuando hay sequía repercute. Y la inflación también porque la economía por cómo está es muy difícil que perfore el 5% mensual, y de ahí para arriba depende de cómo pasen las cosas”, remarcó el director de Macroview.

Ya la inflación de enero habría saltado a casi 6%. EcoGo, la consultora de Marina Dal Poggetto dice que se ubicaría en 5,9%, Y dice que los productos regulados impulsaron el indicador general del mes al alza destacándose los aumentos en prepagas (6,5%), combustibles (2%), y tarifas de gas, luz y agua (14,1%, 19,6% y 20,1% respectivamente), servicio doméstico (6,5%), tarifas de colectivo y tren en AMBA (entre el 20% y el 70% dependiendo el servicio), entre otros.

¿Otra película?

Más allá de la inflación y los dólares, y casi mirando otra película, están (y siguen) las recomendaciones de los bancos de Wall Street con Argentina. El último que apareció fue Morgan Stanley (MS), tirándole nafta al fuego que trae el mercado de acciones locales y bonos.

¿Qué dijo? Elevó su objetivo de fin de año 2023 para los papeles locales. El nuevo objetivo de fin de año para el MSCI Argentina index está ahora en 4.000 puntos (frente a 3.000): implica una suba del 20%. “La implementación de macropolíticas ortodoxas por la administración actual, una perspectiva más constructiva para los Mercados Emergentes (es decir, dólar estadounidense más débil, reapertura de China y tasas globales a largo plazo más bajas) y expectativas en torno al cambio de régimen más adelante en el año ha mejorado el perfil de riesgo de las acciones argentinas”, explica MS.

Incluso señalan que las posibles medidas de la administración para contrarrestar los efectos de la actual sequía sobre las reservas netas del país “nos mantiene constructivos en nuestra recomendación alcista sobre las acciones argentinas”.

Con los bonos también mantiene un view optimista. “Si bien es probable que haya retrocesos tácticos en el camino, vemos tres factores que sugieren para nosotros que Argentina todavía debe ser Overweight (sobreponderar) en las carteras”, aconseja Morgan Stanley.

Nombran otra vez “un camino hacia el cambio de políticas” y aún bajos precios de los bonos en un contexto favorable para emergentes. “Después de todo, la configuración de las valuaciones actuales es completamente diferente a los años electorales anteriores”, afirman. La idea del banco es que un precio medio de los bonos en US$ 33 aún elimina “una gran cantidad de riesgo a la baja” ya que históricamente han sido vistos como valores muy atractivos para posicionarse en un escenario de cambio de política a pesar de los altos riesgos.

Como se escribió en otra columna, muy distanciada “La City” de “La Matanza”. Los inversores festejan mientras que la calle mira preocupada la película. Massa quiere contentar a todos, pero específicamente a los que al final del día podrían darle una chance electoral (o directamente despojarlo de ella).