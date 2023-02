¿Quién es el empresario que enamoró a Viviana Saconne?

El verano y el mar, anunciaron romances en el ambiente. Ahora, Viviana Saccone se encuentra instalada en Mar del Plata, haciendo temporada teatral. La actriz protagoniza la obra de Ismael Hase, La divina familia, que se presenta en el teatro Enrique Carreras junto con Fabián Vena, Enrique Liporace, Héctor Calori, Kitty Locane y Pablo Sorensen.

Así, en La Feliz, la artista volvió a apostar al amor de la mano del empresario Marcelo González, socio de Abel Pintos y dueño del Teatro Tronador. Dicho sea de paso, se lo ha vinculado con otras famosas, como Nazarena Vélez y Guillermina Valdés, pero las protagonistas nunca confirmaron un supuesto romance.

Lo cierto es que, Saccone y González fueron vistos muy acaramelados en el show de Los Tekis en Mar del Plata. Durante el recital, charlaron, se dieron algunos mimos y disfrutaron de este recital. Esta es la primera vez que se muestran en público. Seguramente, más adelante hablarán de su historia de amor.

Vale recordar que, tiempp atrás, Viviana estuvo en pareja con Aitor Miguens. “Ese muchacho me tiene muy enamorada”, declaró la actriz en una entrevista por aquellos tiempos.

Asimismo, bueno es saber que durante cuatro años, Saccone había estado en pareja con Santiago García Rosa, hasta que se separaron en agosto de 2018. Durante el tiempo que estuvieron de novios intentaron preservar los sentimientos más allá del qué dirán. Se enfocaron en lo que dicta el corazón, porque los 25 años de diferencia entre ellos, cifra en la cual todos se detenían, para ellos no resultó un contrapunto.

Luego, tras su separación, Saccone admitió que se llevaba bien con la soledad, sobre todo porque tenía a su familia presente. Y a la hora de elegir a una pareja, admitió que se dejaba llevar por la intuición. “No tengo un prototipo de hombre, creo que esas cosas pasan o no”, contó en El after de la previa, radio UrbanaBA.

Para finalizar, en las redes sociales suele recibir varias invitaciones que la toman por sorpresa. “Es como un bombardeo, pero en el bombardeo no me prendo. Sí, en la medida en que puedo, contesto y saludo. Pero la verdad, es difícil que se genere algo por Instagram. También es verdad que es arriesgado salir con alguien que no conocés”.