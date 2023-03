Sigue facturando: Wanda cobró más de 11 millones por 15 minutos en la tevé

Pin, pun, pan: leña para el carbón. Wanda Nara, de taquito, embolsó semanas atrás, otra millonada para su abultada cuenta bancaria. La RAI le pagó 30 mil euros (más de 11 millones y medio de pesos al cambio blue) por una entrevista en la que habló de todo sin pelos en la lengua.

Ni siquiera el pinchazo de la periodista italiana le dolió a la mediática cuando le dijo que se había hecho conocida por el “gossip” (chimento) y por decir que había tenido un romance con Maradona.

De hecho, hasta le refrescó aquellas inolvidables imágenes en las que se veía a una joven Nara hablando por celular, en la galería de una casa, usando los que decían ser los boxers del Diez. Imágenes que, luego, la catapultarían a la fama.

Sin embargo, inteligente, puso su mejor cara, aceptó todo y no negó nada y siguió adelante con los bolsillos llenos. También habló de Mauro Icardi y dijo que aún seguían juntos y que serían familia para toda la vida; algo que no se entendió muy bien pero, en fin, así siempre se ha manejado el matrimonio.

“Hace unos días Wanda brindó un reportaje exclusivo a la Rai y déjenme advertirles que no lo hizo de buena persona, le habrían pagado una montaña de dinero”, contó el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.

“Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi; Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”, agregó.

“El número que a mí me dan es impactante, una fuente importante europea me aseguró que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”, sumó Etchegoyen.

Al parecer, “en principio desde la RAI no querían pagar por una entrevista con Wanda pero ella lo exigió y lo terminaron aceptando: es una millonada lo que le pagaron”.

Por estos días, Wanda Nara está otra vez en el país, y se volvió a tirotear virtualmente con L-Gante. Sin embargo, tiene un perfil más bajo de lo acostumbrado, tal vez por el proyecto que ya está grabando y por el que habría cobrado otra millonaria.

Nara, junto a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, está grabando la nueva temporada de “MasterChef”, con el que está cumpliendo su sueño de desarrollarse en la conducción, algo en lo que le gustaría seguir incursionando.

Según Etchegoyen, la botinera tendría “una posibilidad grande en el futuro en la RAI; la intención de la empresaria es hacer un programa en el prime time como conductora, después de hacer ‘MasterChef en la Argentina’”.