Movilizados en Gonnet por la falta de agua

Los problemas con el servicio de agua en la Región no tienen pausa. Ayer otro grupo de vecinos se quejó por la escasez del líquido esencial con la que sobreviven en otra ola de calor que despide febrero y recibe a marzo. Aseguraron que se sumarán a la protesta que realizarán el 7 de marzo vecinos de distintos barrios afectados por la calidad de la prestación de la empresa Aguas Bonaerenses.

Miriam, una de las vecinas de Gonnet que se convocaron ayer para reclamar por las falencias del servicio de ABSA, dijo que “tengo una cisterna subterránea que desde el 25 de noviembre no recibe una gota de agua”. Por este problema sostuvo que “diariamente hay que ir a los lugares donde reparten agua y acarrear doce bidones con agua”.

“El plomero verificó que las cisternas no cargan porque no hay agua en la red, en las cañerías. ABSA no dice absolutamente nada. Realmente no tengo ninguna respuesta”, aseguró respecto de este problema cotidiano.

Claudia, otra vecina, afirmó que “ABSA da de baja los reclamos porque no dan solución”.

“El agua es esencial para la vida. Necesitamos el servicio para vivir más allá del calor y del frío”, manifestó.

“El Gobierno se preocupa por dar internet gratuita. Está bien, es un servicio esencial. Pero por qué no se preocupa por dar algo básico como el agua. Empecemos por lo prioritario, por lo esencial”, sostuvo.

En tanto, Claudio, otro damnificado, recordó que “antes ponías la cisterna en el piso y tenías agua, ahora hay que enterrarla y aún así no hay ni una gota”.

“Que mientras arreglen la cañería que pongan una manguera común y nos den agua. Hay que ir a buscar a agua a 24 y 501 o a la República de los Niños. Aunque sea que nos den una hora de agua. Pero no dan explicación”.

En el marco de la protesta, los usuarios expusieron no sólo la palabra sino también afiches y pancartas, desesperados por la normalización del servicio y con la idea de difundir la problemática del barrio.

En medio de la indignación, los manifestantes señalaron que el martes 7 de marzo participarán de la convocatoria para protestar en la Casa de Gobierno provincial por el drama de las canillas secas en los hogares platenses.

“Esta situación que padecemos aquí en Gonnet se sufre también en otros barrios”, afirmaron.

Ayer también hubo reclamos en la zona de Villa Elvira. Usuarios de 80 entre 7 y 8 indicaron que sobrellevan las temperaturas por encima de los 30 grados de esta semana sin una gota de agua. “No pueden condenarnos a no tener el servicio básico de agua. Hay que gastar mucho dinero para comprar bidones y eso es para consumo y realizar la comida, pero para higienizarnos o limpiar las viviendas no tenemos servicio”.

Mientras, avanza también el reclamo de la asociación civil Vecinos Ordenados, que prepara una acción colectiva con más de 600 casos que han realizado reclamos ante ABSA y la Autoridad del Agua, para luego ir a la Justicia.

En tanto, vecinos de 120 entre 50 y 53 hicieron reclamos por una pérdida de agua en 120 entre 50 y 53, donde el líquido se escurre de una forma tan caudalosa que lo compararon con “el curso de un río”.

Desde ABSA, como publicó en más de una oportunidad este diario, señalan que “es importante recordar que estamos atravesando una sequía histórica y que junto a las elevadas temperaturas hace que el servicio de agua se vea exigido”.