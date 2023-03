Problemas en dos escuelas para arrancar las clases

Hoy comienzan las clases, pero hay al menos dos escuelas de la Región que tendrán problemas para hacerlo por inconvenientes de infraestructura. Se trata de la Escuela 69 de City Bell, en la que aún no se completó una obra de agua y la Escuela 22 de La Granja que aun aguarda que se arreglen las instalaciones tras un terrible incendio que sufrió el año pasado.

En las últimas horas los padres de los alumnos que asisten a la escuela de City Bell recibieron una notificación en la que se les explicaba que las clases no comenzarían hoy porque no se resolvió el problema de abastecimiento de agua. Aunque los bomberos de Villa Elisa asistieron para llenar los tanques las autoridades evaluaron que no estaban dadas las condiciones para iniciar el ciclo. “Pensamos en cortar el Camino Belgrano, pero ahora dijeron que los poceros iban a ir en marzo, así estamos desde diciembre”, se lamentó Pamela, mamá de una alumna de primaria.

Según se les dijo las tareas comenzarían el 3 de marzo y los inspectores que visitaron el establecimiento habrían optado por posponer el inicio lectivo.

No obstante a las 13 se presentarán los alumnos con sus padres para compartir un pequeño acto en el que conocerán a las docentes y recibirán algunas actividades para hacer en sus hogares.

También es compleja la situación edilicia de la Escuela 22, ubicada en la avenida 520, entre 138 y 139. Después de haber sufrido un incendio hay aulas que quedaron seriamente dañadas.

Los padres de los alumnos realizaron ayer una asamblea en la puerta del edificio y aseguraron que se les anticipó que con la cantidad actual de aulas disponibles solo podrían ir la mitad de los alumnos del turno mañana y tarde.

Esa alternancia en la escuela que tiene una matrícula de mil alumnos es la que preocupó a las familias. Además, aunque los carteles que se colocaron en el frente de la escuela indican que la obra está en marcha hasta ayer no se hizo nada.

“Que no te engañe el cartel, la licitación no está firmada, todavía no empezó la obra, si no nos organizamos nunca va a realizarse”, indicó un cartel realizado por los padres. Según la información que recibieron las familias aún no se licitó la refacción.

Fuentes del Consejo Escolar consultadas por EL DIA indicaron que las clases comenzarán en ambas escuelas.