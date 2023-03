Batalla contra TikTok: el temor por el espionaje chino

TikTok, la red social de origen chino, es una de las plataformas que más ha crecido en los últimos años. Este espacio en el que las personas comparten todo tipo de videos de corta duración goza de una gran popularidad y tan solo en Estados Unidos cuenta con 100 millones de usuarios. El desembarcó en la Argentina fue a fines de 2018 y alcanzó su furor en tiempos de pandemia por el Covid.

Pero paralelamente a este crecimiento, los gobiernos de algunos países han intensificado sus intentos de prohibirla bajo el pretexto de que los datos confidenciales de quienes tienen un perfil en TikTok podrían terminar en manos de las autoridades chinas.

Según argumentaron desde los países occidentales esto sería posible gracias a que hay leyes que le permiten a los gobernantes chinos exigir en secreto datos de empresas y ciudadanos para operaciones de recopilación de inteligencia.

Ante esto, quienes se oponen a que los Estados prohíban la plataforma manifestaron que todas las redes sociales recolectan datos de sus usuarios, por lo que estos intentos tienen una sola explicación: les molesta que sea propiedad china.

En tanto desde la compañía tecnológica sostuvieron que no se trata más que de “teatro político” con el que intentan censurar la libertad de los usuarios.

Además apuntaron contra la Casa Blanca por no aceptar un acuerdo en el que trabajaron en conjunto con un organismo estadounidense durante casi dos años, al que definieron como “la forma más rápida y completa de abordar cualquier inquietud de seguridad nacional”.

Según publicó The New York Times, desde TikTok realizaron un gran esfuerzo para reunirse en Washington con grupos de expertos influyentes, grupos de interés público y legisladores para promover el plan al que hicieron referencia. Pero por el momento no recibieron ninguna respuesta sobre la propuesta de 90 páginas que detalla la forma en la que planean operar en Estados Unidos.

EL PAÍS QUE PROHIBIÓ TIKTOK

Mientras que Estados Unidos, Canadá y Europa intensifican los intentos de restricción para la plataforma, lo cierto es que por el momento el único país que prohibió por completo su uso fue India. Lo hizo a mediados del 2020, año en el que el gobierno tomó medidas contra un total de 59 aplicaciones chinas. De esa manera la compañía perdió uno de sus mercados más importantes.

Por su parte la Casa Blanca le dio un límite de 30 días a las agencias federales para eliminar la aplicación de los dispositivos gubernamentales, de la misma manera que lo hicieron Canadá y la Unión Europea quienes prohibieron la aplicación de los teléfonos oficiales.

Estas órdenes van en consonancia con lo que venía ocurriendo desde el mes de noviembre en la potencia norteamericana cuando más de 20 estados prohibieron TikTok en dispositivos emitidos por el gobierno y algunas casas de estudio como la Universidad de Texas, la Universidad de Auburn y la Universidad Estatal de Boise, bloquearon a la aplicación de las redes Wi-Fi del campus, lo que no detuvo a los estudiantes que continuaron usándola pero con datos móviles.

En ese sentido cabe destacar que esta iniciativa de la administración de Joe Biden, no es una novedad, ya que la red social china ya había sido prohibida durante tres años de los artefactos tecnológicos pertenecientes al gobierno utilizados por el Ejército, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera.

LOS QUE SE OPONEN A LA PROHIBICIÓN

Estas restricciones sobre las que se ha avanzado son todas de carácter estatal o propias de instituciones, pero para los especialistas una prohibición más amplia que recaiga sobre toda la población sería muy difícil de lograr, sobre todo porque va en contra de la constitución norteamericana.

Es que, argumentan, atentaría contra la libertad de expresión ya que prohibiría el uso de una aplicación que le permite a los ciudadanos compartir sus puntos de vista, expresiones artísticas y opiniones.

En ese sentido la Unión Estadounidense de Libertades Civiles le envió un documento al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara para protestar contra esto argumentando que violaría los derechos de la Primera Enmienda.

Por otro lado están los creadores de contenido e influencers que viven de lo que producen en redes sociales, a los que les significaría una gran pérdida monetaria la desaparición de la plataforma por lo que podría provocar una reacción política negativa entre los jóvenes.