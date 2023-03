VIDEO. Filtran imágenes del ensayo de Taylor Swift para los shows del "The Eras Tour"

Taylor Swift vuelve a subirse a los escenarios mañana, en el marco del debut de la gira "The Eras Tour", que recorrerá Estados Unidos hasta agosto. La cantante y compositora, que no pudo presentarse ante su público con los álbumes Lover, Folklore y Evermore por las restricciones del coronavirus, ahora trae a escena estos tres discos y suma "Midnights", el trabajo que publicó en 2022.

Sin dudas que será un regreso triunfal de Taylor Swift que, tal como informó EL DIA en exclusiva, tiene previsto traer a La Plata (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-1-20-12-21-0-taylor-swift-viene-a-la-plata-se-presentara-en-octubre-en-el-estadio-unico-espectaculos), aunque aún resta la confirmación oficial. Este diario pudo saber que serían dos recitales en el Estadio Unico, que se llevarían a cabo el 6 y 8 de octubre de este año.

Lo cierto es que en ese marco, en las últimas horas se filtró un video en el que se la puede ver ensayando el tema "Don't Blame Me" que mañana estrenará en un estadio de la ciudad de Glendale. Y las imágenes virales en redes sociales ilusionaron a sus fanáticos, generando aún más expectativas de las que existen.

La gira de estadios de Taylor Swift, que por ahora no tiene fechas confirmadas fuera de EEE UU, es "un viaje a través de todas sus épocas musicales", aseguró la cantante al presentar el trabajo. Su vuelta a los escenarios después de cinco años será con este "The Eras Tour", que cuenta con 52 fechas en 20 ciudades de ese país. Además se supo que contará con Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams y Owenn como teloneros.