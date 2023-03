Batman está en Argentina: Robert Pattinson pasea por Buenos Aires

Robert Pattinson revolucionó a sus fanáticos argentinos al ser visto en una parrilla de Palermo. El actor que interpretó a Batman se encuentra de paseo y aprovechó un tiempo de descanso para acompañar a su pareja en un compromiso laboral.

Pattinson fue visto almorzando en la parrilla Don Julio, ubicada en Palermo. La visita se debe a que Suki Waterhouse, su pareja desde hace cinco años, se presentará en el Lollapalooza en el escenario Samsung.

La cantante también es modelo y actriz. Mantiene un perfil bajo y es muy amiga de Cara Delevingne.

El show se dará en el escenario Samsung desde las 15.15 hs para presentar su álbum, lanzado el año pasado, al que llamó “I can't let go”. El ex Crepúsculo no podía faltar a una cita tan especial, por lo que decidió acompañarla.

Los enamorados iniciaron su relación en 2018 y, fiel a su estilo, lo mantuvieron en secreto por varios años. A finales del 2022, llegaron juntos al desfile de Dior para caballeros en la presentación de la temporada otoño-invierno 2023.

Suki comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y desde allí incursionó en diferentes roles. Fue tapa de Vogue, Elle, desfiló para Burberry y Balenciaga y actuó bajó la dirección de Woody Allen en “Un día lluvioso en Nueva York”.

Por estos días se la puede ver en “Daisy Jones & The Six”, una serie de Amazon Prime Video. En la piel de Karen Sirko, comparte staff con la argentina Camila Morrone, ex pareja de Leonardo DiCaprio.