Carrió se corre del “Frente de Frentes” en Santa Fe por presuntos vínculos con el narcotráfico

Los partidos y sus candidatos ya están en campaña para las próximas elecciones, con fecha ya definida. Elisa Carrió, precandidata a presidenta por la Coalición Cívica, sorprendió al anunciar que se corre del “Frente de Frentes” en Santa Fe por posibles vínculos con el narcotráfico.

Lilita Carrió manifestó su negativa a formar parte de un frente opositor creado con el objetivo de competir con el peronismo de Omar Perotti, gobernador santafesino, por una “cuestión de principios”.

“Es muy difícil estar en el Frente de Frentes en estas condiciones. Para mí, es imposible”, afirmó la funcionaria argentina. “No puedo recorrer Santa Fe y avalar el FdF cuando yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico”, agregó.

En esta línea, ‘atajó’ los malos entendidos advirtiendo que solo es una “opinión mía como candidata a presidenta y como líder de un partido que ha ganado muchas veces en Santa Fe”. “No podemos traicionar al electorado”, sumó.

“Si no se limpia Santa Fe, si no se cambia su sistema político en serio, la complicidad de la política con el narcotráfico, si no se crean más fuerzas policiales, si no hay una coordinación con nación, la verdad es que Santa Fe no tiene salida”, cerró.