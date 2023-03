“Si Alberto despide a 2 o 3 de La Cámpora sube 10 puntos”

El dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, aseguró que si el presidente Alberto Fernández “despidiese a dos o tres funcionarios de La Cámpora subiría 10 puntos en las encuestas”, ya que la agrupación tiene “un desprestigio enorme”.

“La concepción sectaria y excluyente de La Cámpora viene haciendo muchísimo daño al movimiento nacional y popular. Cristina Fernández, fallecido Néstor, cometió un error garrafal que fue reemplazar al kirchnerismo por La Cámpora”, dijo D’Elía en diálogo con Radio Rivadavia.

“Cristina apoyó a Daniel Scioli (en 2015) y finalmente mandó a no votarlo. Perdimos el Gobierno por un punto y ni bien asumió Alberto Fernández empezó el sabotaje contra él”, tiró D’Elía. Y al referirse a la ex mandataria, agregó: “Ha hecho cosas que son muy duras con los 53 presos políticos del kirchnerismo. Cristina hoy no está proscripta porque su fallo no está firme”.