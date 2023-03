Vamos a disfrutar de un cafecito con aceite de oliva

Poner aceite de oliva en el café no es una tradición en Italia, pero eso no impidió que el director ejecutivo interino de Starbucks, Howard Schultz, lanzara una serie de bebidas que hacen precisamente eso en Milán, la ciudad que inspiró su imperio de cafeterías. El brebaje de café y aceite de oliva, que SE hace eco de una tendencia cetogénica de agregar manteca al café, sólo con un toque azucarado, ha provocado diversión y curiosidad entre los italianos. Gambero Rosso, una revista italiana de alimentos y vinos, calificó la mezcla de aceite de oliva con café como “una combinación curiosa”, pero dijo que se reservaba la opinión, ya que aún no había probado las bebidas. Elogió la presentación del alimento básico de las cocinas italianas como ingrediente principal, no sólo como condimento. La revista también señaló los beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva virgen extra. Por su parte, la asociación de productores de aceite de oliva de Italia, ASSITOL, dio la bienvenida a “la innovación audaz” y dijo que la línea de bebidas podría “relanzar la imagen del aceite de oliva, especialmente entre los jóvenes”.