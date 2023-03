La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá dos clásicos muy apasionantes: el primero, que se dará en nuestra Ciudad, entre Gimnasia y Estudiantes desde las 16.30. Pero apenas unos minutos mas tarde, comenzará Barcelona - Real Madrid por la Liga de España. A su vez Boca y River quieren escalar posiciones en el torneo y el PSG de Messi juega ante el Rennes en Francia. A continuación, eventos, horarios y trasmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Gimnasia vs. Estudiantes ESPN Premium

19:00 Boca vs. Instituto ESPN Premium

21:30 Sarmiento vs. River TNT SPORTS

21:30 Talleres vs. Banfield ESPN Premium

SERIE A

08:20 Sampdoria vs. Hellas Verona ESPN 3/ STAR +

10:50 Fiorentina vs. Lecce STAR +

10:55 Torino vs. Napoli STAR + / ESPN

13:50 Lazio vs. Roma ESPN 2/ STAR +

16:30 Inter vs. Juventus ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Ajaccio vs. Monaco STAR + / ESPN

12:50 PSG vs. Rennes STAR +

16:30 Reims vs. Olympique Marseille ESPN 3/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Betis vs. Mallorca ESPN 3/ STAR +

12:00 Osasuna vs. Villarreal ESPN Extra/ STAR +

12:15 Real Sociedad vs. Elche DIRECTV/ 1610

14:30 Getafe vs. Sevilla DIRECTV/ 1611

16:50 Barcelona vs. Real Madrid STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

10:50 Arsenal vs. Crystal Palace STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt STAR +

13:20 Bayern Leverkusen vs. Bayern Munich ESPN 3/ STAR +

15:20 Mainz 05 vs. Freiburg STAR +

FA CUP

09:00 Sheffield United vs. Blackburn Rovers STAR +

11:15 Brighton vs. Grimsby Town STAR +

13:20 Manchester United vs. Fulham STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Defensores de Belgrano vs. San Martín TYC SPORTS PLAY

16:00 Atlanta vs Independiente (Mza) TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing de Córdoba vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

18:10 Temperley vs. San Telmo DIRECTV/ 1610

19:00 Atlético Güemes vs Gimnasia y Esgrima (J) TYC SPORTS PLAY

19:15 San Martín de Tucumán vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

20:00 Estudiantes de Río Cuarto vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

16:05 San Miguel vs. Dock Sud DIRECTV/ 1610

TC 2000

09:30 Rafaela TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

20:00 Unión (SF) vs. Boca BASQUET PASS TV

21:00 Comunicaciones vs. Peñarol BASQUET PASS TV

22:00 Olímpico (LB) vs. San Lorenzo BASQUET PASS TV

CURRIE CUP

08:55 Griffons vs. Cheetahs STAR +

10:55 Griquas vs. Sharks STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

09:20 Antwerp vs. Charleroi FOX SPORTS

F1 - GP DE ARABIA SAUDITA

10:10 Feature Race ESPN 2/ STAR +

13:55 Carrera STAR +

EREDIVISIE

10:25 Ajax vs. Feyenoord ESPN 3/ STAR +

12:30 Vitesse vs. PSV STAR +

LIGA SMARTBANK

12:15 Huesca vs. Real Zaragoza STAR +

14:30 Lugo vs. Racing Santander STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Alanyaspor vs. Fenerbahce STAR +

COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA

13:15 Semifinal DIRECTV + / 1613

15:00 Semifinal DIRECTV + / 1613

16:45 Final DIRECTV + / 1613

WTA PREMIER - INDIAN WELLS

17:00 Final

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

18:00 Olimpia vs Libertad

LIGA FEMENINA

19:00 Obras vs. Deportivo Berazategui BASQUET PASS TV

21:00 Quimsa vs. Instituto BASQUET PASS TV

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:00 Rugby New York vs. New England Free Jacks DIRECTV/ 1614

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

20:00 Racing (CH) vs. Ciclista (J) BASQUET PASS TV

20:00 Villa Mitre (BB) vs. Rocamora BASQUET PASS TV

21:00 Barrio Parque vs. Independiente (SDE) BASQUET PASS TV

ATP 1000 - INDIAN WELLS

20:00 Final ESPN 2