En un partido de contrastes marcados, triperos y pinchas quieren dar el golpe

El eterno enfrentamiento de la ciudad, ese que nació una tarde de agosto de 1916, vuelve a disputarse. Para los platenses, “El partido”. Y más allá de como lleguen uno y otro, de rachas gloriosas o casi imposibles de sobrellevar, de optimismos o desencantos, en la previa pinchas y triperos sienten los corazones acelerados ante esa hoja en blanco que se completará en 90 minutos y quedará en la historia o será uno de tantos que la memoria colectiva confundirá en un puñado de años.

Gimnasia y Estudiantes disputarán una nueva edición, la 166 del profesionalismo en nuestro país (185 si hablamos de partidos oficiales) en un partido con enormes contrastes y con equipos que buscan su identidad, lejos hasta ahora de un buen rendimiento. El cotejo, válido por la octava fecha de la Liga Profesional, se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque, comenzará a las 16.30 (ya rige el “horario de otoño”), tendrás televisación a cargo de ESPN Premium y será dirigido por Facundo Tello, quien por primera vez impartirá justicia en el derby platense. Tello estará acompañado en las líneas por Diego Bonfá y Ezequiel Brailovsky; Pablo Giménez será el cuarto árbitro y en el predio de Ezeiza Yael Falcón Pérez estará a cargo del VAR con la asistencia de Diego Romero.

En el juego de contrastes, se enfrentarán planteles que están en extremos opuestos de la sumatoria de almanaques. Mientras Estudiantes apostó a un grupo con referentes que han registrado páginas históricas para el club, la realidad es que más de la mitad de sus titulares tienen 33 años o más. En contrapartida, este Gimnasia que apostó al sinceramiento económico con una muy riesgosa apuesta deportiva de por medio, tiene 37 de los 43 jugadores nacidos en el club y medio equipo tiene menos de 21 años o un puñado de partidos en primera, tal el caso de Tomás Durso, quien con 24 años apenas tiene 10 partidos jugados como titular en el arco mens sana.

Se enfrentarán en el Bosque un Lobo con muchos juveniles y un Estudiantes con mayoría de grandes

También dentro de los claroscuros de las campañas, Gimnasia ha ganado solamente un partido en lo que va del año y quedó eliminado en un partido insólito de la Copa Argentina ante un rival de Primera C como Excursionistas. Sin embargo, como la inmensa mayoría de los hinchas entienden la situación, Sebastián Romero (de los ídolos más queridos del club) no ha recibido grandes cuestionamientos. En cambio, Abel Balbo debió irse al no poder gestionar un plantel con una gran inversión económica y jugadores que tienen más historia que él en la institución. El ciclo de Eduardo Domínguez comenzó con una victoria ante los suplentes de Huracán que recuperó la esperanza de los hinchas, aunque debe construir la identidad que pretende de su equipo.

El Lobo presentará dos variantes, con el regreso de Matías Melluso por Matíaz Bazzi y la sorpresiva titularidad para Franco Soldano en lugar del suspendido Enrique. En cambio, Estudiantes repetirá la formación, algo inusual en lo que va del año. En un puñado de horas, todas estas consideraciones quedarán de lado. Y otra historia se escribirá.