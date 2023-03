"Esto ya no es vida": la resignación de una jubilada de La Plata sin agua en plena ola de calor

Mabel es una jubilada de 3 y 514, Ringuelet, y esta tarde, mientras la ola de calor castigaba con todo su rigor, se quejó por la falta de agua en su vivienda. Según consignó, el drama se prolonga desde Navidad. "Hoy, que hace 37 grados, no tenemos ni una gota. Esto ya no es vida", lamentó.

La mujer describió que por las peripecias del servicio "no podemos limpiar, no podemos bañarnos, no nos podemos higienizar",

"Esto no es vida, ya no se puede más, desde Navidad que viene esto, aunque se repite todos los años", afirmó.

Indignada, planteó: "¿Qué pasa con ABSA, está de vacaciones". "Sin agua no podemos vivir. Para hoy se esperan 37 grados de calor, ya no podemos más", finalizó.