Los pibes dieron todo y aprovecharon la alarmante tibieza de un rival sin recursos

Puede lucir grandilocuente, pero es probable que el merecido triunfo de Gimnasia modifique muchas más cuestiones que su cosecha en la tabla de posiciones.

Al lado de los tres puntos sumados aparecen diversas cuestiones que, si las sabe usufructuar, podrán mejorarle buena parte de la coyuntura donde está inmerso.

Confianza, autoestima, crédito para el cuerpo técnico y viento a favor de las fuertes decisiones que viene tomando la nueva comisión directiva, son aspectos que crecerán de modo incuestionable.

Ayer a la tarde se adueñó de un clásico pesado, histórico y cargado de emotividad. Ayer a la noche empezó a experimentar los beneficios de haber regado el campo con una actitud elogiable. El coraje y la personalidad de los pibes mens sana superaron con holgura a la tibia prestación de un Estudiantes carente de recursos.

El tempranero gol de Boselli no hace más que elevar la consideración sobre la resiliencia gimnasista. Y el mismo hecho empuja a marcar con mayor crudeza el desempeño futbolístico, estratégico y actitudinal de quien se quedó vacío.

estos chicos no se olvidarán más de lo que hicieron en el bosque

Los pibes de Chirola Romero (correctamente expulsado por Facundo Tello) aprobaron un examen que los marcará para siempre. Todavía nerviosos por estar transitando sus primeros pasos en el máximo escalón, guardarán este 0-1 que transformaron en 2-1 entre los recuerdos más movilizantes.

El ramillete de abrazos que no encontraba punto final resultó la consecuencia lógica de una auténtica proeza.

Fue la cabal demostración de que no hay que confundir modestia con pobreza. Que Gimnasia hoy no tenga un plantel con figuras rutilantes, de ningún modo significa que no pueda ponerse algunas metas realmente seductoras.

Su gran objetivo es terminar el torneo con el menor estrés posible y lo que hizo en la víspera lo ayudará muchísimo.

estudiantes viene equivocándose mucho en un área muy sensible

Los hombres de Estudiantes, apellidos ilustres que hoy no transitan por su mejor estadío de rendimiento (vale la pena subrayar que Mariano Andújar fue la figura de su equipo), tendrán que internarse en un gran espacio de autocrítica junto al flamante entrenador. El tardío ingreso de Fernando Zuqui es un punto oscuro en los reflejos de Eduardo Domínguez. ¿Era una ocasión propicia como para hacer ingresar a Deian Verón? Balbo se equivocó antes y ahora también lo hizo su reemplazante.

Pero hubo algo peor. La imagen apática que destiló Estudiantes les compete al cuerpo técnico y a los jugadores.

La impresión visual es nítida, este equipo no corre tal como demanda el fútbol actual.

Las pretensiones de protagonismo en alguno de los tres frentes competitivos no muestran relación con el pobre rendimiento que viene evidenciando un plantel preso de un pasado con gloria.

Lo de ayer convence a todo Gimnasia de que está yendo por el camino correcto. Un premio merecido

Puertas hacia adentro la autocrítica no podrá ser en puntitas de pie. En un fútbol cada vez más severo en las exigencias profesionales, evidentemente algo está haciendo mal. No es casual que le vaya como le está yendo.

La infeliz contratación de Abel Balbo y la política de aglutinar hombres de la casa sin testear debidamente su nivel de rendimiento, constituyen concretas razones de un presente tan grisáceo.

Estudiantes tiene aristas por revisar. Le faltó carácter, lectura de juego y correr mucho más

La gran cita futbolera de la ciudad entregó matices que gobernarán las charlas y los debates de las próximas semanas. Lejos de haber sido un espectáculo aburrido, el clásico 166 dejó mucho para analizar.

13 años de espera le dieron una recompensa que vale oro

Después de aquel notable impacto conseguido por el equipo que dirigía Diego Cocca, cuando venció 3 a 1 a la lujosa escuadra de Alejandro Sabella, viene el humilde conglomerado de nobles voluntades que tutela Sebastián Romero para escribir una página con peso descomunal.

Debieron pasar trece años y una montaña de cuentos agrios para que Gimnasia volviera a sentir que los esfuerzos criteriosos y llevados a cabo con el corazón latiendo fuerte, pueden conseguir objetivos trascendentes.

A Gimnasia esto no le cambia la vida, pero sí le da ánimo para seguir luchando por un futuro mejor.