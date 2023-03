Kicillof: "Cuando hay desigualdad, el Estado tiene que aparecer"

El gobernador Axel Kicillof encabezó este mediodía la entrega de más de 400 notebooks a alumnos de cinco escuelas del partido de Almirante Brown que cursan el último año de la secundaria, donde con críticas a las gestiones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri hizo una encendida defensa de la presencia del Estado para resolver "lo injusto".

Junto al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, al director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, al intendente local Juan Fabiani y al diputado Mariano Cascallares, Kicillof estuvo al frente del acto en el que resaltó los beneficios del programa "Conectar Igualdad Bonaerense", que prevé entregar 170 mil computadoras en toda la Provincia. "A veces disfrutar es lindo sabiendo que el otro disfruta también", dijo el mandatario provincial.

Además la iniciativa contempla que durante el 2023 se conecten los 1.300 establecimientos que aún no tienen Internet, lo cual permitirá el acceso a nuevas tecnologías.

Kicillof resaltó la importancia de que cada alumno tenga la posibilidad de contar con un dispositivo propio y eso fue algo que quedó de manifiesto durante la pandemia, donde "fue muy distinto para el que tenía un teléfono celular o una computadora y para el que tuvo que compartirla o no la tenía". "Eso fue muy injusto", remarcó, por eso "este programa ofrece un punto de partida un poco más justo para todos y todas".

Durante un pasaje de sus palabras, Kicillof criticó a Vidal y a Macri y afirmó que "van a ver en la TV y en las redes decir `qué hace el Estado repartiendo computadoras, que lo hacen porque son peronistas, son clientelistas, porque les van a pedir que los voten´. Nadie les va a pedir nada. Detrás de esas ideas hay una intención, porque cuando algunos gobiernan no distribuyen computadoras, no inauguran escuelas, no distribuyen muebles, y vienen con la idea de que el Estado es malo".

"Estas computadoras, esta escuela que hicimos es con los impuestos que se cobran. A veces los que tienen todo y les sobra un montón no quieren pagar impuestos. Será que no quieren que tengan computadoras ni escuelas", reflexionó, y se preguntó: "¿Qué quieren hacer con los pibes y pibas de la Provincia que no tienen los medios? Dicen que son culpables. Por eso nosotros tenemos que trabajar para haya más y mejor trabajo y mientras llegamos a que todos puedan comprarse una computadora les tengo que decir que no les vendan cualquier cosa. Cuando eso pasa, que hay desigualdad, tiene que aparecer el Estado para reconocer el derecho a la educación. Es su derecho y nadie les está regalando nada. Esto es para que tengan un futuro mejor", completó.