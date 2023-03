El “Chacal” de Cañuelas continúa sin dar la cara

Por segunda jornada consecutiva desde que empezó el juicio en su contra, Miguel Ubaldo Reynoso (55), más conocido como “El Chacal de Cañuelas”, acusado de abusar durante años a la hija de su expareja, quien presenta un retraso madurativo severo, prefirió no mostrar la cara en la sala de audiencias.

Obligado a estar en Tribunales durante la substanciación del debate, sí tiene la posibilidad de correrse del centro de la escena y esperar que termine la jornada recluido en una oficina contigua, donde puede escuchar y ver lo que sucede a pocos metros, pero sin que los demás lo vean a él.

Ayer, de acuerdo a lo informado a este diario por calificadas fuentes judiciales, el relato de dos psiquiatras le puso contexto a los denunciados ataques sexuales contra la víctima, que tuvo tres hijos con su agresor.

A decir de esas profesionales de la Medicina, la chica no está orientada en tiempo y espacio.

En ese sentido, expresaron que no lee, no escribe, no maneja números ni dinero y no está en condiciones de declarar. Tampoco de hablar sobre su familia, porque se tensiona.

“Es tímida, retraída, tiene un déficit intelectivo, una memoria afectada y un lenguaje pobre”, graficaron.

De pensamiento pueril, sus dificultades surgieron de un parto prematuro, mencionaron los mismos voceros.

En ese marco, jamás podría consentir libremente una relación sexual, porque no puede comprender, no existe un situación de simetría con el padre.

“Era su padre y el padre de sus hijos, pero no puede explicar el por qué”, comentaron en el recinto judicial.

Respecto del contenido de las declaraciones, un informante mencionó que “hasta ahora viene quedando claramente demostrado cómo el acusado se aprovechó de la situación para concretar los ataques, a sabiendas de que no encontraría ningún tipo de resistencia. Hasta pensó que jamás nadie lo denunciaría”.

CÁMARA GESELL

La hija mayor de la víctima, de 17 años, declaró bajo el sistema de Cámara Gesell y pudo aportar algunos elementos de cómo era la interacción familiar.

La menor así expresó que sabía que su abuelo era a su vez el padre, que se enteró a los 12 años y que sabía que estaba preso por abusar de la madre.

Contó que su abuela, que sufría violencia de género del acusado, era abandónica y pidió justicia por su mamá.

El proceso ahora entra en un pequeño receso hasta el próximo 31 de marzo, donde esperan poder contar con el relato de la madre de la víctima, a quien la fiscal Helena de la Cruz Orsi intenta ubicar. Ese día las partes desarrollarán sus alegatos y después el Tribunal IV, presidido por la jueza Carolina Crispiani, quien es acompañada por Emir Caputo Tártata y Juan Carlos Estrada, pasará a deliberar para emitir veredicto y sentencia.