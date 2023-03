¿Qué le dijo Antonela a Tini en medio del festejo de los campeones del mundo?

Una de las imágenes que generó repercusiones tras el partido que Argentina disputó ante Panamá para celebrar el reencuentro de los campeones del mundo con los hinchas, anoche en el Monumental de Buenos Aires, fue el diálogo que mantuvieron en el campo de juego Antonela</a> Roccuzzo, la esposa de Lio Messi, y Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.

Pero no sólo causó curiosidad en los televidentes el encuentro ameno y amistoso entre la esposa del mejor jugador del mundo y la popular cantante, sino qué se dijeron durante la charla.

Para que ese diálogo deje de ser un misterio, usuarios de las redes sociales se encargaron de compartir lo que se leyó en los labios de ambas. La charla fue breve, aunque hubo miradas cómplices y sonrisas.

"Sí lo es", le dijo la rosarina a la artista porteña. Y, entre risas, le dijo: "Este es tu lugar, la cancha".

Muchos interpretaron que se trata de un comentario apuntado a que Tini es la verdadera pareja de Rodrigo de Paul, mientras el jugador continúa con los tironeo con su ex, Camila Homs, por algunas cuestiones judiciales y por el tema de la alimentación y la visita del hijo que tienen en común.

Para otros, los menos, con el comentario Antonela</a> pudo haberse referido a que la cancha es su lugar por la enorme convocatoria en sus shows.

Una tercera posición, los más conciliadores, interpretaron que la frase tuvo doble sentido y se refirió a ambos aspectos.

Ambas lucieron la camiseta de la Selección con las tres estrellas. Todo transcurrió en un clima de festejo no sólo por el reencuentro con la gente tras la obtención del Mundial de Qatar, sino también por el triunfo ante Panamá y el gol que hizo Messi, con el que una vez más se metió al público en el bolsillo.