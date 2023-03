Así sigue el clima en el finde largo: a qué hora llegarán las lluvias a La Plata

Desde la Dirección de Hidrometeorología de La Plata detallaron esta tardenoche que en las próximas horas en la Región mantendrá un clima templado y nublado con probabilidad de lluvias débiles en las últimas horas de la jornada.

Asimismo, las precipitaciones tendrán continuidad en la madrugada del sábado con mayor intensidad, pero con mejoras en horsa de la tarde. Por otro lado, el domingo presentará un descenso en las temperaturas, pero mantendrá un tiempo agradable en la conclusión del fin de semana largo.

Alerta por fuertes tormentas en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para localidades de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, mientras rigen advertencias por el mismo fenómeno para otras provincias y por vientos fuertes para Santa Cruz y Chubut.



En Córdoba, el alerta se extiende a las zonas del sureste de la provincia que comprende a las localidades de General San Martín, Marcos Juárez y Unión. En Santa Fe, se extiende a la zona sur de la provincia que comprende a los municipios de Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López, indicó el SMN. En Entre Ríos, afecta a la zona suroeste de la provincia que comprende a las localidades de Gualeguay y Victoria.

Además, el organismo meteorológico emitió alertas amarillas por tormentas para gran parte de la provincias de Córdoba, zona sur de La Rioja; centro y sureste de Santiago del Estero y gran parte de Santa Fe y Entre Ríos. Las advertencias por tormentas fuertes también abarcan el norte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, la zona central de Salta, gran parte de Tucumán y gran parte de Corrientes.

Asimismo, el organismo meteorológico mantiene alerta amarillas por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora para Santa Cruz y en la Meseta de Escalante, Sarmiento y Sudoeste de Florentino Ameghino, en Chubut.

El SMN recomendó a los pobladores de todas las provincias afectadas por las alertas que eviten actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios y mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, entre otras medidas precautorias, según la intensidad de la tormenta.