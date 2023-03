Prat-Gay dijo que Macri tomó la decisión "con el corazón y no con la Justicia"

El ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay dijo que Mauricio Macri tomó la decisión de no ser candidato a presidente porque "no necesita fueros" y que es probable que un factor que pudo haber incidido es la idea de que "la sociedad no está dispuesta a aceptar todavía" el costo de "las cosas que pueden poner de vuelva a la Argentina en orden".

En declaraciones LN+, el economista aseguró que el ex mandatario mantuvo conversaciones tanto con referentes de Juntos por el Cambio como con empresarios "y eso lo debe haber terminado de decidir por el `no´".

"Tiene la tranquilidad de tomar una decisión simplemente con lo que le dice el corazón y no la Justicia y también la tranquilidad de que Juntos por el Cambio no se va a romper, y confía en que hay muy buenos candidatos para seguir adelante", sostuvo Prat-Gay.

En ese sentido, comparó este renunciamiento de Macri con la decisión de Cristina Kirchner en 2019 de no ser ella candidata a presidente: "En contraste con la decisión de Cristina, cuando en 2019 lo puso con un tuit a `marioneta´ (en alusión a Alberto Fernández), ella necesitó estar en la boleta por los fueros y porque Alberto no era buen candidato y tuvo que buscar a quien la había criticado para demostrar que había cambiado y hacer que se sume Massa y el resto del peronismo".

Respecto de la situación económica, indicó que "la última vez que tuvimos más inflación que hoy en la Argentina fue con la hiperinflación. No hay ninguna duda de que el principal problema económico es la inflación porque la sufren los consumidores, emprendedores y productores. Es el síntoma más claro de que este proyecto se ha agotado", criticó a Sergio Massa y aseguró "la realidad es que la Argentina no tiene salida si las decisiones para volver a recuperar la senda de crecimiento no se mantienen en el tiempo y eso es con un acuerdo con la oposición".