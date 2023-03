El Batman Solidario de La Plata se puso por última vez su traje: emotiva carta de despedida

El Batman Solidario de La Plata anunció que se puso el traje de "súper héroe" por última vez. Es por eso que publicó una emotiva "carta de despedida y último agradecimiento" en su cuenta de Facebook. En ella dio detalles de su decisión, habló de su sucesor y de cómo fue el proceso de colgar el traje luego de llevarlo durante 10 años. Y lo hizo de una forma particular: escribiéndole al verdadero "Batman".

"Querido amigo, me atrevo a llamarte así, ya que creo que después de estos 10 años de permitirme ser vos, dejaste de ser ese personaje de fantasía admirado, para pasar a ser un verdadero amigo", comenzó diciendo el hombre murciélago, que agregó: "Guardé mi último agradecimiento para vos antes de dejar tu traje, que tan gentil y desinteresadamente me prestaste. Sabes que no te elegí por casualidad, sino por sentirme verdaderamente identificado con tu esencia, la cual debo confesarte fue de grande, ya que de chico mi superhéroe favorito era el Hombre Araña".

Además contó que al ver "tu película 'Batman Inicia', me hizo entender muchas cosas y a conocerte más en profundidad, como por ejemplo que no tenías un poder especial, sino que lo que tenías para defenderte y luchar contra el mal era solo lo que podías lograr con sacrificio, conducta y entrenamiento, que estabas convencido que sin justicia nada puede funcionar bien, vi como aunque teniendo la admiración de muchos, fuiste capaz de detenerte ante la inocencia de un niño golpeado por la vida para regalarle tu insignia, mostraste que por más poderoso que se pueda ser, todos tenemos limitaciones y decisiones para arrepentirse, que la posibilidad que tenías de disfrutar de todo lo que la riqueza da, valía la pena dejarlo de lado si se trataba de juntarte con lo poco que quedaba no corrupto en Gótica para intentar revertir toda la miseria humana que se vivía allí…"

Sobre el filme en cuestión sostuvo que "sinceramente luego que terminó la película, con los ojos llenos de lágrimas desee que vinieras a este bendito país a hacer lo mismo, porque las similitudes eran tristemente muchas. Fue allí cuando decidí ser Batman aquí, obviamente no para luchar contra la delincuencia, pero sí para estar al lado del más débil y abatido en momentos difíciles. Siendo padre supe de inmediato que el lugar indicado era junto a las familias internadas en el Hospital de Niños".

Luego siguió contando su historia, desde los inicios: "A partir de ese 2 de abril de 2013, sentí que Dios no podría haberme elegido mejor manera de canalizar mi lado solidario que no sea mediante tu personificación. A lo largo del camino fui entendiendo todo... Que el poder especial que tenía este Batman era el de transformar esos momentos duros y desesperantes en el hospital, por momentos de alegría y emoción; que no podía caerme ante cada camita vacía por partida de ángeles; que mucha gente de bien necesitaba confiar y me había elegido para depositarla; que la misión no era solo las visitas al hospital sino obras también, que éste era el alimento más nutritivo para mi niño interior, pero también para crecer y ser mejor persona para el adulto que soy".

Más tarde llegó el momento de hacer un balance y dijo que "se están por cumplir los 10 años en los cuales me comprometí a vestir tu traje, esto me permitió vivir momentos que jamás olvidaré, conocer personas maravillosas, clarificar lo verdaderamente importante en la vida y por sobre todo no haber pasado por ella sin dejar nada o al menos intentar mejorar algo haciendo el bien. Pero lo cierto es que por supuesto lo volvería a hacer sin dudarlo siquiera, pero conlleva un desgaste mental, psicológico, emocional y físico que requiere de un reemplazo para que todo siga funcionando en su plenitud. Hasta eso salió como desee, lo que generamos en la ciudad era muy grande para que se termine en una persona, por ello quería encontrar un sucesor y será a quien se lo propuse, lo que me da la tranquilidad de tener la certeza que todo seguirá funcionando de la misma manera".

Allí contó que "acabo de ponerme tu traje por última vez y realizar también mi última visita al hospital, es hora de devolvértelo con la satisfacción de hacerlo de la manera en que me comprometí el día que asumí vestirlo. Impoluto por manejarme siempre de una manera transparente y honesta con cada peso que se me confió. Pulcro por no haber permitido nunca que se lo ligue a ningún fanatismo ya sea equipo de fútbol, partido político, etc. Intachable por no haber cedido a beneficios personales en nombre del personaje. Solidario por haberme detenido ante cada niño, adulto o periodista que solicitó algo que estaba a mi alcance. Digno por no permanecer en lugares en donde no se valoró el esfuerzo que esto demanda. Obstinado por tratar siempre de ser ejemplo antes de exigir, pedir o sugerir algo. Coherente por pensar, decir y hacer en el mismo sentido". Y agregó: "Por supuesto que manejarse de esta manera durante 10 años, ocasiona tener que vivir momentos no tan agradables, como por ejemplo tener que reemplazar personas, enfrentarse con firmeza para defender la postura que se cree correcta, denunciar lo que no se hace bien en vez de no involucrarse, soportando por ello hasta una amenaza que desestimé y nunca hice pública, tener hoy en día un dedo de la mano que no tiene la totalidad de su movilidad producto de un accidente sufrido en un trabajo en el Hospital, en fin... Solo quiero mencionar esto para que se entienda que obviamente valió la pena haberse manejado así y no lo podría haber hecho de otra forma, pero que eso tuvo su precio".

La carta la terminó diciendo: "Mi último gracias va dirigido a vos mi querido Batman, ha sido para mi un honor y un placer haber vestido tu traje. Un batiabrazo afectuoso". La misma, obviamente, lleva la firma del "Batman Solidario".