VIDEO. Habló la panadera solidaria que emocionó a todos en La Plata

Silvina, la panadera que se hizo famosa por su espíritu solidario y emocionó a todos en La Plata, tras ponerse al frente de una campaña de donación de una bicicleta para un hombre en situación de calle y que se gana la vida recolectando cartones, habló hoy con EL DIA y contó cómo surgió su noble iniciativa.

"Yo lo que hice fue visibilizar el problema. Gabi viene desde hace cuatro años a juntar cartones. Cuando volví de vacaciones me enteré que le robaron la bici. Se me ocurrió que se sacara una foto así a lo mejor alguien pueda donar alguna", relató desde el local de diagonal 74 y 120.

Silvina declaró tras su gesto solidario que "la idea es que no sea invisible ni él ni nadie más".

En ese sentido, recordó que "Gabi vive en la calle. Ayer me llamaron para donarle muebles. Pero él vive en situación de calle, no tiene casa. Dónde los va a poner. Es mirar lo que otro necesita. Es un gesto chiquito que puede cambiar un montón de cosas. A él le cambiamos el mundo".

Más allá de la bicicleta, manifestó su alegría porque "ayer Gabi ya recibió mercadería que le dio la gente". "Se lo ayuda como puede", destacó.

La idea de ayudar consistió en un acto simple. Según repasó, "lo publiqué en mi WhatsApp, en donde no tengo muchos contactos, luego lo publicó mi hermana". Y agregó que "una chica que trabaja en el Ministerio de Salud la donó, antes la mandó a arreglar, y luego la trajo con el papá en la camioneta",

Satisfecha por el resultado de la movida solidaria, comentó que "estaba hermosa la bici" y que "Gabriel no se la esperaba". "Yo sólo le dije vamos a sacarnos una foto y pidamos una bici. Ellos no tienen esperanza de nada. Yo le dije que no le prometía nada. Pero surgió todo tan rápido que hasta yo me sorprendí", afirmó.

"También le donaron un carrito. Le faltaba una rueda y una de mis compañeras ayer fue y la compró. Se engancharon todos, es un gesto lindo y lo vivimos con mucha alegría", celebró.