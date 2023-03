El kirchnerismo busca diferenciarse del actual rumbo económico

Hay en marcha un nuevo intento del cristinismo para diferenciarse del relato de la Casa Rosada sobre el necesario ordenamiento económico que persigue el plan consensuado con el FMI que enunció Alberto Fernández el pasado miércoles en el Congreso. Durante la víspera se celebró en Ensenada otra reunión de Máximo Kirchner y sindicalistas que orbitan alrededor de la Vicepresidenta con la intención de promover medidas que tiendan a recomponer los ingresos de los trabajadores, que han sido esmerilados por la alta inflación.

El objetivo es claro y tiene que ver con las necesidades electorales de este sector que, aunque buscará concentrar su atención en la Provincia, necesita una agenda que lo diferencie, al menos en lo discursivo, de los lineamientos que emanan desde el Ejecutivo. Es que la coalición oficialista no ha logrado cumplir con la plataforma de 2019, aquella que aseguraba que esta nueva versión del peronismo venía a “llenar la heladera” y las “parrillas vaciadas” por la experiencia de Mauricio Macri en el poder.

El pacto del kirchnerismo con Sergio Massa, con todo, lo obliga a jugar con una agenda que tampoco busque patear el tablero para no incomodar al Palacio de Hacienda. Pero sí hay consenso, como quedó claro en el mitin que se prolongó hasta pasadas las 22 de anoche, en volver a reclamar por el pago de sumas fijas para recomponer los salarios afectados por la alta inflación y actualizar el piso de Ganancias y el valor del salario mínimo con mayor asiduidad en estos meses previos a las elecciones.

Aunque en privado se admite que las proyecciones del titular del Palacio de Hacienda sobre la reducción del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el primer cuatrimestre no podrán concretarse, el grupo de sindicalistas que responde a la Vice sostiene que es necesario cambiar la agenda que promueve la Casa Rosada. Esto es, que la cuestión declamativa sobre la necesidad de recomponer ingresos -tal como deslizó el Presidente ante la asamblea legislativa- se traduzca en medidas concretas.

Ayer por la tarde se conversó sobre esto y otros temas en un establecimiento de Ensenada donde el anfitrión, Mario Secco, recibió al diputado Kirchner y a los gremialistas Hugo Yasky (CTERA), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Cuero y ministro de Trabajo bonaerense) y Abel Furlán (UOM), entre otros. Se trata de una continuidad del encuentro que el mismo grupo había celebrado el 15 de febrero en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense sin el intendente ultra K. El año pasado sí se habían reunido en el municipio ribereño junto a otros jefes comunales de la tercera sección electoral.

DESPLANTE Y FMI

El desplante que Máximo le realizó a Alberto Fernández al no participar de la asamblea legislativa guarda relación con su intención de exponer sus diferencias con los lineamientos del modelo económico anudado primero por el exministro Martín Guzmán, con la venía de Alberto, en enero de 2022. Claro, que esa postura se da de bruces con el virtual apoyo a Massa para llevar adelante políticas que tienden a cumplir con las metas suscritas con el Fondo, como el “dólar soja” para ganar reservas o el ajuste de planes sociales.

Como sea, el kirchnerismo necesita mostrar un golpe de timón sobre la dura realidad económica que vive una gran parte de los asalariados. La referencia siempre son las recetas de la denominada “Década Ganada”.

El economista Horacio Rovelli, cercano al Instituto Patria, defiende el pago de sumas fijas tal como había impulsado Néstor Kirchner a comienzos de su mandato para recomponer el consumo y desde allí revitalizar el mercado interno. Además, señala que en diciembre de 2022 el RIPTE (salario promedio informado por el Ministerio de Trabajo) a diciembre 2022 “fue de $194.175,11, promedio de la remuneración de los 12 millones de trabajadores registrados, sabiendo que los trabajadores de los sectores exportadores perciben mensualmente dos o tres veces esa suma, por ende no menos del 60 por ciento de los trabajadores registrados perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Trabajan y son pobres”.

No será una tarea fácil avanzar en esta medida que había quedado trunca en octubre pasado. El Presidente y el sector mayoritario de la CGT no la aceptan porque sostienen que achata las escalas salariales. Pero en la mesa chica cegetista, además, no quieren perder influencia en la definición de las mejoras salariales ante una reglamentación dictada por el Ejecutivo de turno. El moyanismo, en cambio, no descarta esa iniciativa para aquellos rubros que con sus paritarias no hayan podido “empardar” a la inflación.

La cuestión, además, pone en evidencia los límites del incipiente diálogo entre el jefe de Estado y el cristinismo en la Mesa del Frente de Todos que, hace dos semanas, tuvo su primer capítulo en la sede del PJ. Es sabido que la Vice quiere que A. Fernández baje cuánto antes su candidatura presidencial: de aquí a mayo próximo en el cristinismo prometen redoblar la presión para lograr su objetivo. Sostienen que el oficialismo no podría “oxigenar” su propuesta electoral con la cara visible de lo que, consideran, ha sido el modelo fallido anudado con las autoridades del FMI.