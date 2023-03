Detrás del “chape”: Sosita y Cami Homs, ¿una noche hot o algo más?

Cami Homs dijo esta semana que “cuando me gusta alguien, les escribo, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola”. Y parece que tiene un tipo, porque la ex de Rodrigo De Paul apareció a los besos en un boliche con otro jugador de fútbol, también con pasado en la Selección: José Ernesto Sosa, jugador e ídolo de Estudiantes de La Plata. Y parece ser algo más que un simple “chape”.

¿Una simple diversión de fin de semana? Las imágenes parecían mostrar algo más: una velada de mucho mimo público y hot, a sabiendas de que paparazzis, hoy, hay uno por cada ciudadano de a pie.

Según la información revelada por Estefi Berardi en “Mañanísima”, las imágenes son del fin de semana, del interior del reconocido boliche Afrika, que frecuentan muchos famosos. Y “se la vio muy copada, muy divertida, muy arriba, según lo que me dicen mis informantes. Lo que me dijeron es que re chapaban”. El video parece revelar que es cierto: no parece una noche de personas que se encontraron en el boliche sino algo más, hay mimos, familiaridad. “Estuvieron toda la noche a los besos. Ella es soltera, es una diosa y la debe estar pasando bien”, cerró Berardi.

Las imágenes no revelaban hasta entonces quién era el hombre que la mimaba, aunque los hinchas de Estudiantes podrían adivinarlo por el perfil y la propia Berardi lo confirmó más tarde en sus redes sociales: era, efectivamente, José “Pepe” Sosa, jugador formado en la cantera de City Bell, campeón en 2006 con un gol suyo y que regresó para cerrar su carrera en el club hace algunos meses.

El jugador de Estudiantes y la mediática fueron fotografiados en el boliche Afrika

La noticia, desde ya, rebotó particularmente en nuestra ciudad. Incluso, hubo algún tuitero enojado (cuando no): no porque De Paul y Sosa hayan tenido contacto en su carrera, que no lo tuvieron, sino porque en el club de 1 y 57 todavía se lamen las heridas del clásico perdido hace una semana. Sosa no jugó un buen partido, no se lo notó en gran forma física, y, como uno de los referentes, fue apuntado por parte de la hinchada por la derrota.

Las imágenes de Sosita, de 37 años y proclive a un desgaste físico mayor, “bolicheando” (más allá de que los jugadores se encontraban este fin de semana sin compromisos laborales por el parate en el torneo que provocó la fecha FIFA), generaron el clásico malestar del hincha común que señala a los jugadores por “estar de joda”.

“Sosa re de joda y nosotros sufriendo por #EDLP . Encima a nosotros que la pasamos mal no nos pagan”, escribió un usuario enojado con “El Principito”.

Hay una curiosidad más en este ¿incipiente romance? que une a Cami Homs, De Paul y Estudiantes: antes de que el jugador de La Scaloneta rompiera con Cami y oficializara con Tini Stoessel, la cantante fue ligada a otro jugador de Estudiantes, de movimientos estéticos como Sosa y traído del interior al club como “El Principito”...

Joaquín “Tucu” Correa, también jugador de la Selección que se perdió el Mundial por una lesión, fue ligado muy fuertemente a Tini, aunque finalmente nunca se confirmó nada oficial. Con tanta historia, seguramente a De Paul, encima ex Racing, le cae cada vez peor Estudiantes...