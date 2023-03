Marcelo Tinelli cantó y contó: estuvo en América y reveló detalles de sus programas

Sin dudas, luego de que Marcelo Tinelli fuera confirmado como nuevo gerente artístico de América, nada fue lo mismo en el mencionado canal. Ayer, el afamado conductor firmó su contrato. Así, el titular de LaFlia arribará al canal este año con su clásico e histórico formato ShowMatch y Bailando 2023. Así, luego de 17 años en Eltrece: “Buenas noches, América. Ahora sí. Estuve 34 años probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer. Me salía bien así que dije: llegó el momento de estar en América”, bromeó Tinelli en sus primeras declaraciones para el medio. Y además agregó: “En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo está armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara.

“Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves″, agregó sobre cómo será su ciclo. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Videomatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor de antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

Finalmente, Tinelli visitó unos minutos el programa de América Noche al Dente, dónde el conductor Fer Denre le aseguró que tenía una sorpresa preparada, y le cantó en vivo el tema América, clásico de Nino Bravo, ante lo cual Tinelli se mostró entusiasmado y aclaró que prefería dejar unos minutos sus ganas de comer para poder escucharlo. “Yo te presento”, le dijo y al llegar al escenario, Marcelo saludó a uno por uno los músicos y los coristas y regresó a la conducción... al menos por unos minutos: “Señoras y señores, en la pantalla de América canta en vivo el señor... un temazo, América, canta el señor Fer Dente aquí en la pantalla de América, Música maestro, ¡vamos!”.