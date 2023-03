La Plata vuelve a quedarse sin agua este lunes por obras de Absa: a qué zonas afecta

En medio de la ola de calor que apenas afloja un poco, pero que sigue con marcas por sobre los 30 grados, en La Plata son muchos los platenses que están con las canillas secas. Pero además, se le sumarán quienes estarán afectados mañana a trabajos programados de Absa.

Según informó la empresa prestataria, este lunes "se efectuarán diversos trabajos de mejoras y optimización sobre la red de agua de La Plata". Se trata del recambio de cañerías que lleva adelante la empresa en la zona de 24 entre 72 y 73, donde se realizará el tendido de las nuevas tuberías junto con un empalme en la intersección de 72 y 24.

"Es posible que mientras perduren las tareas, se registre baja presión o falta de agua en la zona de 72 a 76 y desde 20 a 30", adelantaron desde la empresa.

Además informaron que "en la Estación Elevadora de Agua Saavedra, se realizarán tareas de mantenimientos sobre dos de los equipos de bombeo. Para poder hacer efectivas las tareas será preciso contar con la asistencia de un buzo, ya que los trabajos no son en la superficie de los equipos". Dichas tareas podrán ocasionar baja presión en la red de agua del sector y en caso de registrar turbiedad, aconsejaron dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual. "Una vez finalizadas las maniobras el servicio de agua se normalizará de forma paulatina", agregaron.

Lo cierto es que en nuestra ciudad siguen llegando reclamos por la falta de este servicio vital. Por caso, al WhatsApp del EL DIA (+5492214779896) llegaron mensajes este domingo dando cuenta de la problemática que viven los vecinos de un sector de Altos de San Lorenzo quienes en 79 entre 21 y 22 "hace meses" que estamos sin agua durante el día, solo a la madrugada y por tan solo unas horas logramos llenar algún recipiente". Pero hacen hincapié en una importante pérdida, que aseguraron que este domingo "vamos a meter manos a efectos de al menos frenar la fuga con los elementos que tengamos a nuestro alcance".

Por otro lado, esta mañana en la zona de 5 y 71 indicaron que "desde el 10 enero no hay una gota de agua. Reclamamos y no nos dan respuesta". Misma situación padecen en el barrio Meridiano V, precisamente en la zona de 69 y 20. "Hace 4 días que estamos sin una gota de agua", le contaron a este diario.

Otro caso que se suma a la misma problemática es el de la cuadra de 49 entre 137 y 138. "Es histórico en verano, pero desde el 7 de febrero solo a la madrugada llega un hilito de agua a 30 cm de altura. Absa argumenta que solo hay baja presión", dijeron los vecinos indignados. Cerca de allí, en 67 entre 139 y 140, también elevaron los reclamos: "Hace más de un mes que estamos con falta de agua. Ya realizamos reclamos en Absa, en Defensa al Consumidor y al ente regulador pero no tenemos respuesta".

También en San Carlos brotan las quejas: "Estamos hace 72 horas sin una gota de agua. Logré comunicarme con Absa y me dicen que no hay ningún reclamo de la zona, que no están enterados que no hay agua. He hablado con los vecinos y hay mil reclamos en la zona de 32 entre 135 y 136".