Terror en un jardín de La Plata: retiró a su nena a punta de pistola

Apenas faltaban 40 minutos para culmine la semana en un jardín de infantes de La Plata cuando un hombre armado irrumpió amenazando a docentes y poder llevarse a una nena, de quien si bien no era padre tenía la tutela.

Ocurrió en la tarde del viernes en el jardín N° 958 ubicado en 44 y 155 y por el incidente quedó radicada una denuncia penal en la Comisaría Décimo Cuarta. Tanto padres como docentes quedaron aterrorizados con lo ocurrido y piden que se intervenga rápido en la situación.

De acuerdo a la denuncia y a lo que testigos del hecho le contaron a EL DIA, en el lugar intervino la policía y la Secretaría de Adolescencia y Niñez, que se hizo cargo de la menor.

Esa situación -cuentan- ofuscó y enfureció al sujeto que amenazó con "hacer volar el jardín".

"No tengo nada que perder, me quitaron a mi hija", les habría dicho. Además amenazó con "que le digan en la cara quien fue la denunciante y que nos mataría a todas a que él no tenía nada que perder porque le habían sacado la tutela".

"En la próximas horas harían un allanamiento en el terreno lindero pero solo para buscar el arma. Mientras tanto nosotras las docentes, auxiliares y toda la comunidad deberíamos ir igual ya que nos pusieron perimetral y patrullero, pero no es garantía de nada", agregaron.