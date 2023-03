Víctor Hugo Morales se fue de C5N con escándalo: los motivos de su renuncia

Tras su salida de C5N, Víctor Hugo Morales salió a dar su versión y realizó un posteo contundente. Anteriormente, distintos versiones como por ejemplo la de Luis Ventura contaba que el conductor fue a reclamar sueldos adeudados y no salió al aire con su programa.

En cuestión, desde ayer (lunes 6 de marzo) Víctor Hugo Morales no salió más al aire. El periodista debía salir al aire con La Hora de Víctor Hugo a las 19, pero no apareció por el estudio y el programa no fue al aire, según contó el periodista Luis Ventura, que además reveló que el conductor se fue furioso del canal de noticias porque le debían varios meses de su sueldo y no se lo quisieron pagar cuando él fue a reclamar.

Finalmente, Ventura reveló el enigmático: "Víctor Hugo Morales se fue de este modo de C5N, en lo que es la antesala de las próximas elecciones, salvo que haya una contramarcha, es definitivo".

"El tema es que no estoy más en C5N, ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. He trabajado siete años, y he trabajado tan a gusto, tan libremente que no puedo expresarme más que con gratitud", declaró Víctor Hugo esta mañana, quien luego siguió: "He tenido algunos chisporroteos, yo soy un tipo muy libre en mi trabajo. Gracias a Dios, peleo por esos márgenes de libertad. Llegado este año, el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque me reducía muchísimo mi participación, justo en un año político...

Por último Víctor Hugo Morales confesó: "Yo no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos. Cientos o decenas de profesionales andan deseosos de tener un programa y no lo logran. Yo he tenido un programa durante siete años y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso. Sí quiero decir que no es real que haya una deuda, ni mínimamente. El canal no me debe un peso. Siempre cumplieron. Algún colega pensó que había una deuda. pero no es así, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda. A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año. Yo seguiré viendo y recomendando C5N".