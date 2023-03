VIDEO. Ulises Bueno y un recital para el olvido: lo bajaron del escenario y le robaron todo

Ulises Bueno, una de las figuras destacadas de la escena del cuarteto, se presentó este fin de semana en un local bailable de Jocé C. Paz, en la Provincia de Buenos Aires, en donde se llevó una desagradable e inesperada "sorpresa".

En pleno recital, junto a la banda de músicos, el cantante aprovechó un instante para darle la mano a una fan que lo estaba aclamando. Pero alguien desconocido lo tomó del brazo y en medio del tumulto lo bajó del escenario. Luego, le sustrajeron varias pertenencias personales.

Según en declaraciones radiales brindadas en las últimas horas, en medio del tumulto, mientras muchos lo agarraban y lo tocaban, le robaron una gorra, auriculares y cadenas de oro.

“¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, expresó Ulises Bueno en el instante en que era bajado del escenario. Dada la situación, tuvo que intervenir el personal de seguridad, que logró subirlo a escena nuevamente para que continuara con el show.

Pero atento a lo que había sufrido y a los faltantes de esas pertenencias, Ulises Bueno no se quedó callado. “Se fueron al car...o ¿Loco, qué pasa? ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, manifestó delante de su público.

Se informó que por lo ocurrido el artista radicó la correspondiente denuncia policial.