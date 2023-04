La SIP pide a Rusia liberar a un periodista de EE.UU.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió la liberación inmediata del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia y acusado de espiar para el Gobierno de Estados Unidos.

“La detención de Gershkovich durante el desempeño de su trabajo representa un preocupante golpe para la libertad de prensa”, dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Gershkovich, de 32 años, que trabaja para el periódico The Wall Street Journal desde enero de 2022, previamente trabajó para la agencia AFP y el diario Moscow Times y fue asistente de prensa para The New York Times. El gobierno de Biden también ya pidió su libertad.