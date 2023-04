Los silbidos y la indiferencia de la previa fueron cambiados por merecidos aplausos

El golpe sufrido en el clásico ante Gimnasia todavía perdura en el hincha de Estudiantes, que ayer por la tarde en la previa al choque con Newell´s, se hizo sentir como en el Juan Carmelo Zerillo no pudo hacerlo debido a la imposibilidad del público visitante.

Por primera vez en mucho tiempo hubo silbidos, pero no hacia a un cuerpo técnico ni tras un encuentro, sino en la previa.

Al momento de la presentación del once inicial por parte de la voz del estadio, tanto Mariano Andújar como Mauro Boselli recibieron las habituales ovaciones. José Sosa y Santiago Ascacibar quedaron un escalón por detrás, con cierta indiferencia también para con el ex Atlético Madrid y Milan, no tan reconocido como en veces anteriores. Pero lo que llamó mucho la atención fueron los silbidos que aparecieron al momento de nombrar a dos protagonistas, uno de los cuales quedó muy marcado por ser espectador de lujo del gol del empate de Alan Lescano en el Bosque.

Primero fue el caso de Luciano Lollo, uno de los que en la previa aparecía con ciertas chances de dejar el equipo titular. El ex Banfield, que llegó el año pasado para reforzar al equipo dirigido entonces por Ricardo Zielinski, se llevó las primeras reprobaciones por parte del hincha. Sin embargo, con Benjamín Rollheiser el asunto fue más pronunciado.

Luego de aquella imagen suya sentado mientras Maximiliano Comba enviaba el centro que terminaría en la igualdad del Lobo, el ex River quedó marcado por el hincha como uno de los grandes responsables de una derrota que todavía molesta.

Atrás quedaron esas primeras fechas del certamen, todavía con Abel Balbo al frente del once, en las que el zurdo era de los pocos destacados de un Pincha que mantenía la expectativa generada en la previa.

De ser el de la mayor cantidad de gambetas concretadas a una reprobación general, la cual puede significar una mochila pesada para un joven que ya demostró tener personalidad suficiente y que ahora deberá hacerla valer para revertir tanto su situación particular como la del equipo en general.

Lo cierto es que la caída ante Gimnasia, no sólo por la caída en sí, sino por la forma, hizo mella en un Estudiantes que, como pocas veces vistas en los últimos años, se encontró en la previa con un clima del que deberán tomar nota tanto los que salen a la cancha como los que toman las decisiones fuera de ella.

Lo positivo para un León que todavía tiene mucho por dar es que el calendario internacional le servirá como muestra, prueba e incentivo para mostrar su mejor versión nada menos que a nivel continental.

Con este presente dentro del certamen local, una buena participación en la Copa Sudamericana asoma prácticamente como una obligación para un plantel que se armó para y se propuso pelear en cada uno de los frentes a disposición.

En la Liga Profesional está complicado, en Copa Argentina sigue con vida y en la Sudamericana comenzará a escribir su camino en cuestión de días.

el hincha agotó nuevamente las entradas en uno

Pese a que el equipo llegaba golpeado tras la caída en el clásico, el hincha de Estudiantes nuevamente dijo presente para apoyar los colores.

En una jornada de viernes en la que fue bajando considerablemente la temperatura y el viento resultó protagonista, el Jorge Luis Hirschi estuvo otra vez a tope para el cruce de ayer por la tarde ante Newell`s por la novena fecha de la Liga Profesional.

Nada más ni nada menos que en la previa al debut internacional y luego de una derrota dolorosa, el fanático volvió a dejar en evidencia ese amor incondicional para con el club, independientemente del momento y de las circunstancias.

el profe martín y un justo reconocimiento a un campeón

Luego de una semana en la que toda la Argentina le agradeció de Norte a Sur y de Este a Oeste a los campeones del mundo lo hecho meses atrás en Qatar 2022, el Profe Luis Martín tuvo su merecido reconocimiento en el Jorge Luis Hirschi.

Pese a ya haber estado en otra oportunidad presente en UNO para seguir a su querido Estudiantes, el preparador físico de la Scaloneta ayer fue homenajeado sobre el verde césped, donde tanto Martín Gorostegui como Juan Martín Aiello y Pascual Caiella le otorgaron una placa debido a su labor con la Celeste y Blanca.

El homenajeado no sólo agradeció al Pincha y su gente, sino que luego se retiró por detrás del arco de 55 exhibiendo la medalla que significó la tercera estrella para todos los presentes.

Luciano Lollo y Benjamín Rollheiser, los principales apuntados

El golpe del clásico todavía molesta, y el hincha lo dejó en claro ayer frente a Newell´s