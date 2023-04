Un triunfo contundente para volver a creer en sí mismo

La derrota contra Gimnasia había golpeado fuerte en el Mundo Estudiantes. No por la caída en sí sino por la forma. Incluso fue tan dolorosa que trajo de regreso a Abel Balbo y la polémica en relación a la decisión de su contratación. Fueron 10 días de mucha crítica para adentro y para afuera. Por eso necesitaba sí o sí ganar y mostrar síntomas de recuperación. No era necesario, era imprescindible. Pero eso el 3-0 sobre Newell’s en UNO fue un espaldarazo para lo que se viene, para apagar voces contrarias y para enterrar definitivamente al ex entrenador que todavía sobrevolaba por la atmósfera.

La victoria no admite discusión alguna. El Pincha ganó de principio a fin y borró de la cancha a un rival que llegaba con buenos comentarios pero que a juzgar por lo visto anoche, carece de fútbol y no tiene (o al menos no tuvo) ni un poco de alma para rebelarse ante al adversidad. La noche fue de Estudiantes, que sumó su segunda victoria como local y empezó a trepar un poco en la tabla de posiciones para no verse tan abajo teniendo en cuenta el plantel con el que cuenta.

En el primer tiempo Estudiantes sometió de Newell’s prácticamente en todo el periodo, pero fue más notorio después de los 15 minutos. Manejó la pelota, fue vertical y por las bandas, principalmente por la derecha, rompió un partido que pintaba para complicado.

La defensa de cinco jugadores esta vez funcionó bien porque la formaron todos defensores con experiencia y/o velocidad. No fue un equipo defensivo como si sucedió en el clásico, por ejemplo. Además todo el tiempo los laterales pasaron al ataque para salir del molde anodino del uno contra uno.

De esta manera llegó el primer gol. Pase de Rolheiser profundo para Godoy, que en velocidad le ganó el anticipo a Bruno Pitton y se metió adentro del rectángulo para recorrer unos metros, levantar la vista y tirar un centro preciso al medio del área chica, donde el Rusito Ascacibar ganó de cabeza para el 1-0. Todo mérito del lateral y por eso el goleador lo fue a buscar para agradecerle la jugada.

Ya empezaba a mostrar la visita problemas defensivos y desacoples en sus bandas. Antes del gol se había dormido Ditta y casi Boselli marcaba la apertura.

Por eso no sorprendió que otra falla defensiva acabara con la mano de Aguirre, después de un centro desde la derecha que ninguno de los centrales pudo despejar y tampoco su arquero, muy bueno para jugar con los pies pero sin salida para cortar un centro. Penal que no dudó Ramírez para que Mauro Boselli fuera por la pelota y buscara un gol en su cuenta personal. Se paró y le pegó no tan fuerte al palo izquierdo del arquero, que adivinó y tapó el envío, con fortuna para el delantero que pudo alcanzar el rebote y facturó el 2-0, el tercer tanto seguido en el torneo y el cuarto en 9 fechas.

No reaccionó la Lepra, que no pudo mostrar una cuota de rebeldía para hacerse de la pelota y copar un mediocampo donde estuvo siempre en desventaja. Es más, primero Rollheiser y en el final el propio Boselli pudieron estirar la diferencia y no hubiese sido nada ilógico. Parecía que el partido se encaminaba a una victoria sencilla pero en este fútbol y con un plantel tan golpeado nadie se atrevía a asegurar algo semejante.

Para poder hacerlo bastó sólo un minuto. Sí, el reloj no había terminado de recorrer el círculo de los 60 segundos cuando Estudiantes marcó el tercero y le bajó el telón a la noche, todavía con 45 minutos por delante para brillar o para empezar a mejorar los niveles individuales y colectivos.

El gol llegó a los 16 segundos. Sí, apenas ese tiempo le demandó al Pincha dejar a un jugar mano a mano con el arquero Hoyos. Recuperó en el medio, dos toques y un pase de gol a Boselli a Leo Godoy, que definió por arriba ante la salida desesperada del arquero. El gol derrumbó, si es que había, las esperanzas del rival, que ni siquiera con los cambios pudo ser combativo y mucho menos peligroso, al punto de no patear un solo tiro al arco.

Los 44 minutos restantes mostraron a un equipo concentrado y con pases rápidos en la mitad de cancha. Muy bien los cinco del fondo, pero por sobre todas las cosas Zaid Romero, que anticipó siempre y fue salida. Con tenencia manejó la pelota y el partido, y si el otro Godoy (Matías, el volante que entró en el segundo tiempo) hubiese estado más acertado en el pase final el resultado sin dudas hubiese sido más abultado.

Aunque se retrasó en el campo nunca pasó sobresaltos. Lo controló con la pelota y sin ella. Siempre estuvo atento a poder meter una contra que decorase el resultado con niveles individuales que estuvieron un escalón por delante de lo mostrado en las fechas pasadas, por sobre todas las en el clásico.

Así Estudiantes se puso de pie nuevamente. A diferencia de lo mostrado ante Huracán esta vez fue más sólido, rápido y contundente. Aquella vez casi que ganó con más suerte que merecimientos. Anoche no dejó una sola duda y ante un rival que amaga con ser protagonista. Anoche cerró la herida que molestaba. Anoche sacó pasaje para mejorar en la Liga Profesional y por qué no, ilusionarse con hacer una buena Copa Sudamericana.