Se despide “Mrs. Maisel”: vestidos pop, diálogos ametrallados y una comediante contra todo

Midge Maisel, plata y miedo, nunca tuvo (bueno, plata sí, al menos de familia). La inclaudicable protagonista de “The Marvelous Mrs. Maisel” pasó cuatro temporadas intentando alcanzar el éxito, sin éxito, y vuelve ahora para una última gira despedida: la serie sobre el ama de casa que se rebela a su destino y decide convertirse en comediante de stand up en la década del 50, regresa a la pantalla de Prime Video el viernes, para una última temporada en la que el personaje encarnado por la luminosa y neurótica Rachel Brosnahan intentará mejorar su suerte y alcanzar finalmente la fama tras mil obstáculos y desventuras.

Los lógicos, por otro lado, para la época: la emancipación de Midge es un camino hilarante, gracias a la frenética pluma de sus autores, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, que ya ensayaron esos diálogos como ametralladoras en la recordada “Gilmore Girls”. Pero es también un camino marcado por las decepciones, las tensiones y los enfrentamientos que provoca la decisión de Midge de salir del ámbito privado, del cuidado de los hijos y la casa, y abrirle la venta a su talento en el ámbito público.

Es el leit motiv de la serie, que se inspiró en comediantes pioneras como Joan Rivers y Totie Fields. Y, como se aprecia en el tráiler, lo será también de la última temporada: Midge, que a lo largo de cuatro temporadas ha acariciado la fama varias veces, se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, solo para descubrir que aunque tiene esa cercanía, las cosas todavía se sienten muy distantes.

“Me río del hecho de que ahora soy una actriz cómica premiada. Me he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que no era graciosa”

Rachel Brosnahan,

protagonista de “The Marvelous Mrs. Maisel”

Así que a la aspirante a comediante le esperan nuevas desventuras, amorosas, familiares y profesionales, que llegarán a su final el 26 de mayo: la serie comenzará su presentación final el viernes, con una premiere de tres episodios, con nuevos episodios semanales hasta esa fecha, en que se conocerá un final que Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino siempre han tenido en mente. Supieron, revelaron, “exactamente” cuáles serían las “últimas imágenes” y el “momento final” desde el final de la temporada cuatro el año pasado.

EL SECRETO DEL ÉXITO

Ganadora de veinte Emmy, incluyendo mejor serie de comedia, entre muchos lauros, el show tomó por asalto la tevé en 2017, cuando Prime Video era todavía una pequeña pantalla con pocos suscriptores y poca repercusión. En aquel primer año, se convirtió en la gran ganadora de los Emmy, cuando pocas personas en Argentina conocían la burbujeante historia de Midge Maisel.

El secreto detrás del éxito se esconde en varias claves. Prime Video apostó fuerte por Amy Sherman-Palladino, la creadora de las “Gilmore Girls” caracterizada por sus diálogos ametrallados y su sentido del humor mordaz, a quien le brindó un gran presupuesto para crear una comedia de época, algo muy poco visto en el austero panorama de las sitcoms de media hora: de hecho, el éxito del formato se basa históricamente en que se pueden realizar con presupuestos acotados.

Pero “Maisel” es diferente: la recreación de la Nueva York de los 50 es brillante, con locaciones decoradas de forma vintage, y suntuosos vestuarios, maquillajes y músicas, que más que recrear el look de la época de manera realista, parece beber de las representaciones del cine y el teatro musical de la época, una estética pop y colorida que enamora el ojo. Brosnahan, de hecho, contó que aunque no sabe qué va a hacer con tantos abrigos, se quedará el vestuario con el que trabajó. Como “recuerdo” de su trabajo en la serie, claro...

Pero “Maisel” no es solo una serie de vestidos bonitos: la serie confió en la relativamente desconocida Brosnahan, que además no tenía un trasfondo en la comedia, para el papel principal y encontró un diamante. Midge ha sido el personaje que convirtió a Brosnahan en estrella, aunque podría no haberlo sido: la actriz contó a Harper’s Bazaar que tras la primera audición pensaba que había fracasado a lo grande. Se presentaba para una comedia tras haberse sumergido en papeles dramáticos como “Manhattan” y “House of Cards”.

Y “no he dejado de estar aterrada”, dijo sobre la experiencia de la prueba a Vulture ese mismo año. “Creo que me desmayé durante todo el proceso de audición, sinceramente. He dicho muchas veces: ‘Quiero hacer cosas que me asusten’. Me lo tomé muy literalmente y aquí estamos”.

Su trabajo en la serie ha sido reconocido en diferentes ocasiones. Ganó dos Golden Globe consecutivos, en 2018 y 2019, una nominación en 2020 y un Emmy en 2018 y dos nominaciones más, entre otros galardones. “Me estoy riendo del hecho de que ahora soy una actriz cómica premiada”, dijo a Glamour en 2018. “¡Parece absurdo! Me he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que no era graciosa. He perdido muchos trabajos porque la gente decía: ‘Realmente nos gustaba, pero no es graciosa’”.

Además, Brosnahan encontró en Alex Borstein, que encarna a su algo desordenada manager, una ladera espectacular, y construyó un elenco de talentos cómicos que incluye al siempre genial Tony Shalhoub (“Monk”).

Con gran timing cómico, el elenco dice las imposibles palabras de Amy Sherman-Palladino, brindando una experiencia a la vez ácida y burbujeante. Y la química del talentoso elenco se trasluce en el resultado final, como destacó el productor ejecutivo Daniel Palladino al dar las gracias por el premio a mejor comedia a su reparto y asegurar que ya extrañan trabajar con el elenco de “The Marvelous Mrs. Maisel”.