Omar Calicchio: ¿Quién es el productor argentino que se reunió con Jey Mammon en Madrid?

Sabido es que, Jey Mammon abandonó Buenos Aires y se tomó un vuelo hacia Madrid a raíz de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

Ante esta situación, quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe, se fue de la Argentina a España. En este contexto, se supo que, Jey estuvo varias horas horas reunido con un actor argentino, que está en aquel país y se llama Omar Calicchio. Así, Mammon le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático. Asimismo, le confesó al actor argentino que tiene la intención de escribir un musical para estrenar en España.

A raíz de esta versión que comenzó a circular, fue el propio Omar Calicchio quien salió a hablar del tema y desmintió la posibilidad de trabajar con Mammon, al menos por el momento. Fue a través de sus historias de Instagram donde escribió su descargo: “A todos: fui a tomar un café. No voy a producir ningún musical con nadie. No hablé con ningún periodista aquí, así que lo que aparezca, yo no lo dije”, enfatizó molesto por la versión que trascendió.

“Tampoco recibí a nadie como dicen. Por favor, no inventen más nada, dejen de delirar. Nunca fui mediático ni voy a aparecer ahora dando notas por algo que no es tema mío. Muchas gracias”, insistió Calicchio. Aunque cabe destacar que a los minutos se arrepintió y borró su descargo por motivos que se desconocen. Además confesó: Solo tome un café con un conocido de la profesión. No soy productor de nada y no hay ningún proyecto”.

Finalmente, lo cierto es que Omar Calicchio es uno de los grandes referentes del teatro musical argentino. Vive en Europa desde el 2020 y fue una de las personas que estuvo con Jey en Madrid apenas se instaló allí tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

Vale destacar que, el actor y productor lleva más de 40 años de trayectoria en el ambiente y trabajó con prestigiosos directores como Pepe Cibrián -formando parte de sus musicales, como Drácula, Aquí no podemos hacerlo o El Jorobado de París- y Aníbal Pachano, con quien formó parte de los Botton Tap.