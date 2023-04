Un viaje eterno: Susana y un regreso para el olvido

Si hay algo que la diva no negocia en su vida, es el cuidado de su salud en manos de especialistas argentinos. Encantada a más no poder de su residencia uruguaya, la mayoría de sus últimos regresos al país han tenido que ver con chequeos médicos y ese motivo, precisamente, fue el que la devolvió ayer al suelo nacional. Un viaje que se demoró más de la cuenta para la diva de los teléfonos y la culpa no fue del piloto...

Hace un tiempo que Susana se mueve en jet privado y tiene a su propio piloto a disposición: Antonio Laje. Es sabida la pasión del periodista por los aviones y, desde hace algunos años, reparte su tiempo entre la televisión y el aire. Así, ayer, comandaría el que debía ser un viaje más para la animadora estrella de la tele pero que por diferentes circunstancias Susana terminará recordando.

Acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco, la diva llegó al aeropuerto de Laguna del Sauce que dista a 25 km de La Mary, su chacra. Pero cuando estaban a punto de abordar el Lear Jet 60, Mecha tiró la bomba: se había olvidado una valija con elementos sumamente necesarios y pidió permiso para ir hasta la casa y volver.

Dicen que Susana no se tomó bien este olvido, en tanto, la partida ya sufriría poco más de una hora de demora. Tanto ella como su nieta, se quedaron en el aeropuerto esperando que Mercedes regrese con la bendita valija.

Cuando Mecha regresó, abordaron y volaron: el vuelo de Air World aterrizó en Aeroparque una hora después y cuando el trío de mujeres estaba pasando la Aduana, la nietísima se dio cuenta que se había olvidado una bolsa en el avión por lo que pidió permiso para volver. Refunfuñando, Susana y Mecha decidieron continuar con el paso y la esperaron en el estacionamiento.

La segunda demora fue de otra media horita. Laje aún acompañaba a la conductora y a su hija para hacer más amena la espera en el estacionamiento de Aeroparque.

“Por fin vamos a casa”, atinó a decir Susana, consultada por un cronista de Primicias Ya.

Con el arribo de Celasco, las tres emprendieron camino hacia la mansión de la diva en Barrio Parque. Un viaje de una hora que demoró más del doble debido al intenso tránsito que azotaba por esa hora a la Ciudad de Buenos Aires.

Susana volvió a Argentina para acudir a un chequeo médico antes de volver a viajar en avión, esta vez, con destino a México, en donde grabará la segunda temporada de “LOL” para Prime Video.