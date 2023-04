Benvenuto sobre Jey: “Me da asco escuchar cómo define la relación que teníamos”

Desde Ushuaia, donde está radicado desde hace algunos meses, Lucas Benvenuto rompió el silencio y volvió a referirse a Jey Mammón, a quien denunció en la Justicia por abuso sexual, una denuncia que no prosperó pero que no impidió que el joven tenga una condena social para el humorista, que tras el escándalo optó por irse del país.

Desde que estallara el huracán mediático, Lucas solo había hablado a través de sus redes sociales. Pero ayer fue entrevistado por Karina Mazzocco para “A la tarde”, una entrevista en la que contestó las últimas declaraciones que Mammón ofreció en polémicas notas que dio antes de irse a Madrid.

“No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente para que no me lastimen nunca más”, contó el joven que negó haber actuado por despecho: “No hay despecho cuando te abusaron a los 14 años”.

Además, dijo que “me da asco escuchar cómo él define la relación que teníamos” y que no insistirá con su denuncia “porque estoy decepcionado con la Justicia”.