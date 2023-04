La fruta y la verdura suben a diario en todos lados y sacuden el bolsillo familiar

Una nueva recorrida por puntos de venta de frutas y verduras que realizó este diario, además de evidenciar la dificultad para encontrar precios de referencia en un producto, mostró la realidad que más molesta: todo sube en forma constante y daña el bolsillo de consumidores que no encuentran una explicación razonable ante ese fenómeno, dado que el principal cordón de abastecimiento para la Región se ubica a pocos kilómetros de donde se compra para la mesa familiar.

“La verdad, es que vengo a comprar lo básico y trato de llevarme mercadería bien fresca porque en casa `la estiro´ lo más que puedo porque está todo muy caro. Sea por el clima o no sé qué, terminamos pagando fortuna una planta de lechuga y a la semana siguiente la vez 500 pesos más barata, sentís que te toman el pelo”, exclamó uno de los clientes de la Feria Franca, donde se tomaron precios de referencia ayer por la mañana.

La Feria de la calle 38, en Barrio Norte, y el Mercado Central local fueron los puntos donde se fueron a buscar nuevos precios de referencia, por tratarse de dos ámbitos que tienen mayor volumen de venta y por lo tanto, de rotación de mercadería.

Sin embargo, ambos lugares mostraron que la disparidad de costos de un mismo producto en las distintas verdulerías de la Ciudad, donde en algunos casos se registraron diferencias de hasta un 180 por ciento, también se replica allí.

En los puestos de la feria que trabaja de forma itinerante por distintos barrios, una o dos veces por semana, el precio del kilo de papa se encontró a 280 pesos, había promoción de 2 kilos de cebolla por 300 pesos, el tomate oscilaba entre los 290 y 480 pesos el kilo, la manzana costaba entre 580 y 690 pesos y la banana se podía conseguir de 350 a 380 pesos el kilo.

Por el lado del Mercado Central local, es esa misma cantidad por producto, el precio de la papa estaba a 180 pesos, el de la cebolla a 150 pesos, el tomate a 630 pesos, la manzana a 520 pesos y la banana a 480 pesos.

Lo que sí llamó la atención fue la oferta de lechuga en ambos lugares. En la Feria se podía encontrar el kilo de esta verdura desde 500 pesos, mientras que en el Mercado directamente no había producto a al venta.

Si se comparan esos precios con los obtenidos un día antes las verdulerías, no se encuentran diferencias sustanciales -salvo el de la lechuga-, que inviten a los vecinos a realizar sus compras para ahorrar en algo.

Según otro relevamiento de este diario en comercios de diversos barrios, la manzana roja, se ofrece a 390 pesos o menos y también a 980 pesos, marcando el récord de la disparidad, con 180 por ciento entre dos comercios.

Con el tomate pasa lo mismo. Se consigue desde 450 pesos el kilo hasta 850 pesos, según la verdulería.

La cebolla es otro ejemplo. El kilo puede comprarse a 119 pesos o 250.

Claro que también hay productos, como la banana, que más o menos mantienen su valor en casi todas las verdulerías.

El costo al público de esta fruta de origen ecuatoriana varía entre los 400 y 550 pesos el kilo. Algo similar sucede con la papa, que tiene un costo que va de los 160 a 280 pesos por kilo.

Finalmente, se comparó el precio del kilo de lechuga, que en las ultimas semanas tuvo un importante aumento y se puede encontrar desde 1.300 pesos a 1.800 pesos, marcando la mayor diferencia en cantidad de dinero pero no en porcentaje de valor de venta.

“No se entiende cómo teniendo el cordón de producción en la Ciudad hay estos precios en las verdulerías. A veces ves ofertas y no sabés si en otras verdulerías te quieren robar o cómo es la cosa, pero uno no puede comprar la papa en un comercio, las naranjas en otro. Yo hago los mandados por el barrio, no puedo sumar un gasto de transporte”, reclamó una clienta del Mercado Central local.

En la nota publicada en la edición de ayer, se reflejó que en un listado de seis productos básicos de verdulería, los valores de venta al público marcaban bastante diferencia entre los comercios de distintos barrios, sin que algunos fueran “caros” y otros “baratos” o que el aparente nivel económico del barrio influyera en los precios.

Precios altos en la región

En ese sentido, un productor de la Región dio su visión sobre por qué en La Plata hay precios tan altos en frutas y verduras teniendo a los productores en la misma ciudad.

“Hay dos cosas que impactan mayormente. Hoy se están consumiendo productos de todo el país en La Plata, por cuestiones de calidad, precio y cómo afecta el clima a algunas plantaciones”, explicó el comerciante con puesto en el Mercado Regional, donde se abastecen la mayoría de los verduleros de la Región.

“Además, y creo que es lo más contundente, en esta ciudad la estructura del Mercado está armada de una manera que encarece el precio final de la mercadería. Tenemos el mercado más caro del país para funcionar”, dijo.

El productor ejemplificó que una descarga de camión en Florencio Varela o en el mercado de Avellaneda se paga unos 13 pesos la descarga y en La Plata cuesta 124 pesos. A eso, se le debe agregar que “los camioneros no quieren venir a descargar a la Ciudad porque sale 100 pesos más caros que en otros mercados”, agregó el hombre.

Según su experiencia, “no es algo que tenga que ver con la bandera política, sino con una estructura que lleva más de 15 años”, que llevó a que en la actualidad la actividad del mercado esté reducida “en un 60 por ciento por la cantidad de productores que se han ido a comercializar por afuera y venden directamente al verdulero o ellos mismos ponen verdulerías”.

Ese es uno de los orígenes de la disparidad de precios de un mismo producto, ya que al conseguirse fuera del Mercado, se evitan todos los costos y cargas impositivas, pero se corre el riesgo de no tener los controles bromatológicos.

El productor contó también, que ante esta situación local, hay dueños de verdulerías de gran volumen que directamente van al mercado de Buenos Aires para evitar los valores locales.