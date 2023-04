"Me golpearon contra el vidrio infinidad de veces": Adriana Aguirre y otro robo violento

Ahora, Adriana Aguirre se mostró enojada tras el robo sufrido en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, en momentos en que se encontraba en su automóvil y sorpresivamente se abalanzó un supuesto limpiavidrios, quien intentó hacerse de sus pertenencias.

Así, la actriz dio detalles de lo ocurrido el pasado sábado: “Lo que sucedió fue horrible, como le pasa a todo el mundo en este país durante tantos años", señaló.

Según explicó, el joven intentó por todos los medios robarle la cartera, sin embargo ella la tenía enganchada con el cinturón de seguridad. “Como tenía el celular en la otra mano, mira cómo me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco”, expresó, mostrando a cámara los detalles de las agresiones sufridas. “Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmándote con esa gorrita verde y la camisetita verde mientras me golpeabas contra el vidrio”, continuó.

Asimismo, Aguirre agregó que el joven metió la mano por el pequeño espacio que había quedado por el vidrio abierto, y forcejearon mientras él insistía en llevarse la cartera. “No quería entregarle nada, porque no quiero entregarle el fruto de mi esfuerzo. Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregar el fruto de mi esfuerzo”, aseveró visiblemente molesta. Por otra parte y con cierto dolor expreso: “No me importa que tengas un arma en la mano, no me importa que tengas una navaja, no me importa nada, soy una guerrera. Hace muchos años que vengo luchando, He pasado cosas terribles, no tenés ningún derecho a hacerle eso a la gente, a saltar una verja para robarle a la pobre gente”, continuó la artista con la voz quebrada. Y Finalmente aclaró: “Lo que tengo es bronca, ni miedo ni nada, me pegaron contra el vidrio 20 veces la mano. Me sobran ovarios, pero no te agarran frente a frente, vienen solapadamente y parecen liendres como corren”.

En otro aspecto, vale destacar que, hace apenas unos meses, Adriana Aguirre fue blanco de las críticas, cuando el productor teatral Dany Mañas había insinuado a través de Facebook que el espectáculo que encabezaba con Ricardo García, La historia de un ídolo, en Mar del Plata, significaba una verdadera “degradación cultural” para la ciudad. Paralelamente, se dijo además que el hecho de que la pareja esté presentando la obra en el prestigioso Teatro Colón de La Feliz se debía a una supuesta relación que la actriz habría tenido el año pasado con alguien de la Municipalidad de la ciudad.