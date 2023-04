El próximo lunes será un día no laborable: qué se conmemora y quienes tendrán fin de semana largo

El próximo lunes 24 de abril figura en el calendario oficial de Feriados Nacionales de este año como un día no laborable y se trata del “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”. Esto no implica que se trata de un feriado nacional, sino que el empleador definirá si da o no el día libre a sus trabajadores.

En esa fecha, se conmemora el Genocidio Armenio a manos del Imperio Otomano, donde casi un millón y medio de personas fueron asesinadas. En nuestro país, se reconoce la matanza como un "Genocidio" contra el pueblo de Armenia, a pesar de que Turquía niega los hechos ocurridos.

La jornada no laborable fue sancionada por ley en el Congreso el 13 de diciembre 2006, pero en 2011 un fallo de la Justicia Federal le dio reconocimiento.