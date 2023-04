Otra vez pedradas a vehículos en el tramo final de la Autopista

Los ataques contra vehículos en la zona del tramo final y la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires vuelven a repetirse. Según denunció un conductor, antenoche atacaron su auto y le rompieron el parabrisas. Un micro con pasajeros habría sufrido una agresión del mismo tipo.

Estos episodios se suman a otros ocurridos días atrás que ya preocupan cada vez más a los usuarios. “Todas las noches tiran piedras, tanto a autos particulares como a micros. Ahora, le tiraron a mi marido y se hizo la de denuncia al bajar de la Autopista, aunque no te toman la denuncia sino que solo lo dejan asentado”, contó indignada una mujer a este diario.

Además dijo que el nuevo episodio sucedió cerca de las 21, llegando a La Plata. “Le tiraron una piedra le rompieron el parabrisas pero también, a un micro de la Costera que iba adelante, le arrojaron no menos de 20 piedras”.

La mujer analizó que “es algo que no te esperas de noche. Frente a esa situación no se puede frenar, tenés que seguir. Cuando fuimos a denunciar nos dijeron que el día anterior fueron 20 autos los que atacaron. No sé que esperan para poner un móvil”.

La zona más afectada es el tramo que cruza por Tolosa y en la zona de la bajada. Según la denuncia que realizó otro automovilista anteayer, en uno de los costados de la traza, en dirección a La Plata, sufrió un ataque de los “tira piedras” con intenciones de romper vidrios y robar en los autos que circulan por allí.