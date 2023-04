Fuerte discusión entre dos entrenadores argentinos en el empate de América y León por la liga mexicana

Los argentinos Fernando "Tano" Ortiz y Nicolás Larcamón, entrenadores de América y León, respectivamente, protagonizaron una fuerte discusión durante el empate 2-2 por la fecha 13 del torneo mexicano.



Los dos entrenadores fueron expulsados tras un cruce caliente al costado del campo de juego del estadio Azteca, con insultos y algunos manotazos.



Ortiz fue el primero que se fue a la zona de vestuarios y desde atrás, con la remera rota, lo corrió Larcamón. Luego del partido, no quiso profundizar sobre el hecho pero reveló que recibió un insulto a su madre.



"Voy a decir una cosa, soy de la idea de lo que sucede en el campo se queda en el campo. Pero cuando hay un insulto para mi mamá, no", expresó el ex defensor de Estudiantes, Boca y Racing, entre otros.