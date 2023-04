El kirchnerismo promete más acciones por Cristina

Los distintos espacios kirchneristas realizaron anoche el segundo plenario de la militancia en la ciudad de Resistencia, Chaco, con el objetivo de “romper con la proscripción” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e impulsar su participación en las listas del Frente de Todos (FdT) de cara a las próximas elecciones, por lo que prometieron “más acciones en todo el país” hasta la fecha límite de la presentación de candidaturas.

Bajo la consigna “Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina”, el encuentro que se realizó en el hotel Gala Convenciones, ubicado a las afueras de la ciudad capital, contó con unos 10 mil militantes de las zonas aledañas del nordeste argentino, según estimaron los organizadores. No estuvo el diputado Máximo Kirchner.

En el cierre de la jornada, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “hoy nuestro corazón patriota, nuestra esperanza hecha verdad, con las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, hoy aquí arranca con fervor una militancia que le dice no a las corporaciones, le dice no a la manipulación de la justicia por parte de las corporaciones y le dice no a la proscripción de Cristina. Hoy, a seguir militando”.

Al igual que ocurrió en el primer plenario que se hizo el pasado 11 de marzo en el partido bonaerense de Avellaneda, con el lema “Luche y Vuelve. Cristina 2023” en coincidencia con el aniversario de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973 que terminó con 18 años de proscripción del peronismo, el espíritu del evento estuvo dominado por el cántico: “Cristina, presidenta”.

En esta oportunidad, el plenario de la militancia, que tuvo el mismo formato que en Avellaneda, se concretó en vísperas del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, “como una reivindicación de la soberanía nacional y para hacer un homenaje a los excombatientes”, señaló el gobernador anfitrión.

La apertura del plenario estuvo a cargo de los dirigentes locales Ricardo Ramírez, Carla Prette y Raúl Bittel, quienes coincidieron en “la necesidad de profundizar los actos para lograr romper con la proscripción y luchar por la inocencia de Cristina, quien es nuestra líder y única candidata”.

Los militantes kirchneristas comenzaron el encuentro repartidos en comisiones de debate sobre diferentes tópicos, copiando el mismo modelo del plenario fundacional.

Desde la organización también remarcaron que este plenario “se sumó a las acciones en rechazo a la proscripción electoral de la Vicepresidenta, con el objetivo de poner en común las estrategias necesarias para proponer un modelo de país más justo, libre y soberano de cara a las próximas elecciones”.

Entre los presentes, además estuvieron los dirigentes: Roberto Baradel; Victoria Donda; Cristina Brítez; Pablo “Tato” Giles; Héctor “Gallego” Fernández; Marcelo Koenig; Juan Miguel Gómez; Eduardo Montes; Cristian Miño; Juan Marino; y Rafael Klejzer, entre otros representantes de organizaciones sociales y políticas locales, como Rodrigo Ocampo, diputado provincial y pre candidato a intendente de Resistencia.

Las paredes de la ciudad aparecieron con pintadas “Coqui 2023” y “Cristina 2023”, sin precisar los cargos a los que postulan. En las horas previas al plenario se confirmó que el próximo está previsto para dentro de dos semanas en la provincia de La Rioja.