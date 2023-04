Ricky Maravilla y su ex, protagonizaron una pelea con gritos e insultos en la puerta de su casa: "No aguanto más..."

El cantante Ricky Maravilla se habría separado de su ex pareja Taky Natali, tras 15 años de compartir cosas juntos. Lo cierto es que, según los detalles que se dieron a conocer en las últimas horas, la ruptura se habría dado debido a una infidelidad.

Así lo confirmaron en el programa de canal 13, "Socios del Espectáculo", que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al parecer, tras la separación, Taky acudió a la vivienda y le informó a Ricky que "vine a buscar mis cosas". Según los vecinos, se escuchó muy fuerte un grito que decía "Abrime la puerta, imbécil".

La contestación del cantante no tardó en llegar y le manifestó: “No quiero hablar más. No quiero más problemas”. Sin perder un segundo en la respuesta, su ex le advirtió: "Bueno, me llevo el auto, todo me voy a llevar. No aguanto más, quiero entrar, es mi casa también".

En el mes de marzo, se conocieron algunos chats que relacionaban a Ricky Maravilla con la cantante de cumbia Gladys "La Bomba Tucumana", aunque ninguno de los dos reconoció un acercamiento hasta el momento. ¿Habrá sido la tercera en discordia?.