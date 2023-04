Sigue el conflicto en el Registro de la Propiedad y se demoran algunos trámites

El conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia continúa y algunos trámites están sufriendo demoras, según se informó. Además, si bien días atrás los tres gremios que representan a los empleados y las autoridades de la dependencia alcanzaron un acuerdo, esa instancia derivó en un quiebre en el reclamo, ya que posteriormente se conformó un amplio grupo de trabajadores "autoconvocados" disconforme con lo acordado y que decidió prolongar el estado de asamblea permanente.

En el contexto de continuidad de la medida de fuerza, afirmaron que "no se están ingresando aquellos trámites de carácter urgente". "Todos los días a las 10 de la mañana realizamos la asamblea en el hall del edificio y luego volvemos a nuestros puestos de trabajo", consignaron desde el sector en reclamo.

"Se despachan sólo certificados 48 hs antes de vencerse y las cuestiones jurídicas excepcionales por ejemplo trabas por excarcelaciones, o si entra algún amparo", especificaron.

Respecto del reclamo, aseguraron que "no tenemos el apoyo de los gremios, que son tres: AERI, ATE y UPCN". "Ya hubo muchas desafiliaciones de los gremios porque el acuerdo que hicieron no representa nuestro reclamo como trabajadores", señaló.

En ese sentido, recordaron que "estamos en estado de asamblea permanente desde el 2 de marzo, en reclamo de un salario digno para los trabajadores técnicos del Registro y por la jerarquización correspondiente".

"Los gremios, que decían ir en representación de la asamblea, y las autoridades firmaron un acta acuerdo en el que no cumplieron con los reclamos de la asamblea de trabajadores", criticaron sobre lo acordado. "Eso provocó la desafiliación de los empleados por falta de representación gremial, pero eso es un conflicto aparte, nosotros seguimos con los dos planteos claves para mejorar la atención a los usuarios y la situación del personal del Registro", explicaron.

"Nosotros tratamos de hablar con la Dirección, que no responde. El Registro está funcionando aunque no se recibe documentación urgente porque no se llega con los plazos, la documentación tiene un rango de tiempo para salir", indicaron.

Tras el acuerdo, no obstante, se destrabaron una serie de trámites que habían quedado paralizados por la protesta. Ese panorama había generado preocupación no sólo entre los usuarios sino también en otras dependencias y actividades que dependen de las gestiones del Registro, tales como el Colegio de Escribano, agrimensores y abogados.