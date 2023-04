VIDEO. El Bioparque desde adentro, así quedó el ex zoo platense tras la reapertura

El Bioparque platense reabrió sus puertas ayer para visitas guiadas a alumnos de escuelas. El predio del exzoológico, que fue cerrado definitivamente en 2017. Desde entonces, la Comuna apunta en el predio a una reconversión que se inició con el traslado de los ejemplares que se encontraban aptos a reservas de distintos lugares del país y santuarios en el exterior, para su reconversión en un Bioparque.

EL DIA recorrió desde adentro el predio del Bosque platense. "Primero que nada el cambio de paradigma de lo que era un ex zoológico de exhibicionismo a lo que es un bioparque. Apuntamos con esta reconversión, básicamente es cambiar la esencia de eso, que los animales que, primero que sean exhibidos son animales autóctonos y segundo que tengan la capacidad de poder elegir ellos si quieren ser exhibidos o no. Los exológicos tenían jaulas antiguas donde en el 90% de los casos el animal no tenía esa opción de poder elegir esa capacidad de poder estar exhibido o no, digamos", detalló Alejandro Serena, director del Bioparque de La Plata.

Sobre el proceso, el funcionario dijo que "hubo que hacer algunas adaptaciones a los que ya estaban, pero básicamente en el circuito donde hemos recorrido y donde va a estar la gente, están adaptados con esa modalidad".

"Los que pueden ver, es básicamente animales autóctonos, tenemos variedades desde muchas aves y monos, desde guacamayos, corzuelas, tamandúas, monos-arañas, hay diversas poblaciones de animales, guanacos, básicamente contando por qué es un animal autóctono, por qué están acá, por qué llegaron acá, la mayoría han nacido en cautiverio, los que han sido recuperados del mascotismo de la fauna y del tráfico ilegal, o sea, que los nenes se lleven ese concepto de que el mascotismo básicamente y lo que es el tráfico ilegal no está permitido", agregó.

Ante la consulta de qué sucede con los animales que quedan por fuera del circuito, manifestó: "No significan que no estén dentro del parque, tienen el mismo trato que tienen los demás. Obviamente están atendidos por todo el plantel de técnicos y de profesionales, acá tenemos cuidadores, veterinarios y biólogos que se abocan al trabajo y al bienestar de los animales que están alojados. Básicamente ellos son animales longevos, la mayoría genontes, pero mantienen el mismo cuidado que tuvieron cuando el público los veía o no los veía. Eso no ha cambiado, digamos.

El Municipio reubicó más de 100 ejemplares en diferentes destinos, con la colaboración de diversas organizaciones.

De esta manera, fueron trasladados a la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) de Berazategui para su readaptación al medio al que pertenecen una volantinia, una lechuza, un búfalo asiático, un zorro pampeano, un ciervo dama y dos carpinchos.

Del mismo modo, se enviaron al Parque Recreativo Costa Salvaje del Partido de La Costa cuatro muflones, nueve ovejas de somalía hembras, ocho híbridos entre muflón y ovejas de somalía y siete ovejas de somalía machos, y a Mundo Marino un lobo marino.

Por otro lado, dos lémures fueron llevados al Parque Recreativo Batán de Mar del Plata, mientras que tres burros y cinco ponys arribaron al santuario de caballos Equidad de Córdoba.

Además, 56 aves del orden paseriformes fueron liberadas en el Parque Ecológico Municipal, un puma en la Reserva Arroyo de los Gauchos de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, un yak en la reserva ecológica Tekove Mymba de Entre Ríos y tres chimpancés en el Instituto Anamí de Brasil.

Finalmente, dos leones africanos tuvieron como destino un santuario de felinos de Minessotta (Estados Unidos), y una tigresa la Reserva Ubuntu de Sudáfrica.